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АНАЛІТИКА

Мінфін обміняв ОВДП на ₴17 мільярдів — результати аукціону

08:49 25.06.2026 |

Фінанси, Економіка

Міністерство фінансів України 24 червня 2026 року провело черговий аукціон з обміну (switch-аукціон) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП); обсяг задоволених заявок становив 17 млрд грн за номінальною вартістю.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства.

"Інвесторам було запропоновано обміняти облігації з терміном погашення 22 липня 2026 року на новий випуск з датою погашення 14 листопада 2029 року. Термін обігу нових облігацій становить близько 3,5 року", - йдеться в повідомленні.

Середньозважений рівень дохідності розміщених облігацій становив 12,95%.

Зазначається, що на рахунок емітента в результаті аукціону з обміну буде зараховано 15,78 млн шт. ОВДП з терміном погашення 22 липня 2026 року на загальну суму 17,17 млрд гривень. Після цього зазначені цінні папери буде погашено та анульовано.
 

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