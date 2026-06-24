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Мінфін залучив ₴5,91 мільярда від розміщення ОВДП
Міністерство фінансів України 23 червня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,91 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"До держбюджету залучено 5,91 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться у повідомленні.
У Мінфіні зазначили, що облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 1,805 млрд грн.
Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,81% річних залучили до бюджету 2,051 млрд грн.
Гривневі облігації строком 3 роки з дохідністю 16,15% річних забезпечили 2,049 млрд грн надходжень до бюджету.
Зазначається, що від початку 2026 року держава вже залучила понад 173,9 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,2 трлн грн.
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