Мінфін залучив ₴5,91 мільярда від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 23 червня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 5,91 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"До держбюджету залучено 5,91 млрд грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться у повідомленні.

У Мінфіні зазначили, що облігації в гривні строком 1 рік зі ставкою 15,15% річних забезпечили надходження 1,805 млрд грн.

Облігації в гривні строком 2 роки з дохідністю 15,81% річних залучили до бюджету 2,051 млрд грн.

Гривневі облігації строком 3 роки з дохідністю 16,15% річних забезпечили 2,049 млрд грн надходжень до бюджету.

Зазначається, що від початку 2026 року держава вже залучила понад 173,9 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,2 трлн грн.