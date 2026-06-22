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Валютні інтервенції зросли: НБУ за тиждень продав 1,4 млрд доларів
09:19 22.06.2026 |
За тиждень з 15 по 19 червня Національний банк України продав на міжбанку 1396,2 млн дол, при цьому не купував валюту.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 15 по 19 червня Нацбанк продав на міжбанку 1396,2 млн дол, що на 241,3 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.
З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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