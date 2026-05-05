Уряд залучив більш як ₴184 млрд через аукціони ОВДП — дані НБУ

09:05 05.05.2026 |

Фінанси, Економіка

За січень - квітень 2026 року уряд залучив від продажу / обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах понад 184 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану - більш як 2,21 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк України.

"За даними депозитарію НБУ, упродовж січня - квітня 2026 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 153 896,8 млн грн, 351,5 млн дол. США та 294,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 104 743,7 млн грн, 650,0 млн дол. США та 188,8 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у квітні, становила 16,20% річних у гривні, 3,24% у доларах США та 3,25% річних у євро.

На 1 травня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив майже 1,19 трлн грн в еквіваленті. У власності фізичних осіб на цю дату було 137,2 млрд грн в еквіваленті; у власності нерезидентів - 15,8 млрд грн в еквіваленті.

Також НБУ надав статистику стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

На 1 травня 2026 року найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками - первинними дилерами. Загальний портфель військових облігацій у власності юросіб (без банків) на 1 травня 2026 року становив 95,7 млрд грн в еквіваленті порівняно з 102,9 млрд грн в еквіваленті станом на 1 травня торік.

У власності бізнесу перебували 27% загального обсягу військових ОВДП у гривні, 16,5% - всіх ОВДП у доларах США, 25,5% - номінованих у євро.


Загальний портфель військових облігацій у власності фізосіб на 1 травня 2026 року становив 94,1 млрд грн в еквіваленті порівняно з 72,0 млрд грн в еквіваленті на 1 травня 2025 року.

У власності фізосіб на цю дату перебували 18,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні; 45,9% - всіх облігацій у доларах США та 16,0% загального обсягу військових ОВДП у євро.
 

