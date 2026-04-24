Фінансові новини
- |
24.04.26
- |
- 17:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,98 грн/$1
13:36 24.04.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 квітня 2026 року.
|Показник
|23.04.2026
|24.04.2026
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.9397
|43.9779
|0.09
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
