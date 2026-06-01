"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Боржники банків Фонду гарантування погасили більше ₴1,5 млрд заборгованості
09:41 01.06.2026 |
У квітні 2026 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за програмами реструктуризації кредитів погасили ще 17,4 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, передає Укрінформ.
Зазначається, що таким чином від початку 2022 року загальна сума надходжень до банків, що ліквідуються Фондом, від позичальників становить 1 509,2 млн грн.
«Позичальники дедалі частіше обирають реструктуризацію, оскільки це дозволяє не лише врегулювати заборгованість, а й зберегти прогнозованість фінансової діяльності та зосередитися на розвитку бізнесу. Домовленості з кредитором дають змогу уникнути тривалих спорів, додаткових витрат і ризиків втрати активів», - пояснила директорка Департаменту ліквідації банків ФГВФО Тетяна Старцева.
У Фонді нагадали, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року.
Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн - для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн - для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.
Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.
