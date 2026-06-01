Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Боржники банків Фонду гарантування погасили більше ₴1,5 млрд заборгованості

У квітні 2026 року позичальники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за програмами реструктуризації кредитів погасили ще 17,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, передає Укрінформ.

Зазначається, що таким чином від початку 2022 року загальна сума надходжень до банків, що ліквідуються Фондом, від позичальників становить 1 509,2 млн грн.

«Позичальники дедалі частіше обирають реструктуризацію, оскільки це дозволяє не лише врегулювати заборгованість, а й зберегти прогнозованість фінансової діяльності та зосередитися на розвитку бізнесу. Домовленості з кредитором дають змогу уникнути тривалих спорів, додаткових витрат і ризиків втрати активів», - пояснила директорка Департаменту ліквідації банків ФГВФО Тетяна Старцева.

У Фонді нагадали, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року.

Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн - для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн - для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Для юросіб та ФОП з серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також процентів і комісій протягом процедури ліквідації.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2680
  0,0027
 0,01
EUR
 1
 51,5545
  0,1182
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9067  0,02 0,04 44,4611  0,02 0,04
EUR 51,1867  0,04 0,08 51,8750  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2800  0,01 0,02 44,3100  0,01 0,02
EUR 51,6127  0,03 0,06 51,6344  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес