Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За підсумками минулого тижня валютні інтервенції НБУ знизилися на 5,6%

10:12 31.03.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $75,3 млн, або на 5,6%, - до $1 млрд 269,1 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $199,4 млн з $170,9 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $797,6 млн.

Водночас на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо зменшилось до $31,9 млн з $57,9 млн на позаминулому тижні, при цьому населення за цей період більше продавало безготівкової валюти, ніж купувало її.

Офіційний курс гривні до долара того тижня послабився з 43,8200 грн/$1 до 43,8850 грн/$1.

На готівковому ринку минулого тижня курс купівлі долара майже не змінився, залишившись на рівні 43,71 грн/$1, тоді як курс продажу зріс майже на 2 коп. - майже до 44,10 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7955
  0,0445
 0,10
EUR
 1
 50,3123
  0,1738
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,08 0,18 43,8800  0,08 0,18
EUR 50,2784  0,21 0,41 50,2952  0,21 0,41

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес