За підсумками минулого тижня валютні інтервенції НБУ знизилися на 5,6%
10:12 31.03.2026 |
Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $75,3 млн, або на 5,6%, - до $1 млрд 269,1 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.
Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $199,4 млн з $170,9 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $797,6 млн.
Водночас на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо зменшилось до $31,9 млн з $57,9 млн на позаминулому тижні, при цьому населення за цей період більше продавало безготівкової валюти, ніж купувало її.
Офіційний курс гривні до долара того тижня послабився з 43,8200 грн/$1 до 43,8850 грн/$1.
На готівковому ринку минулого тижня курс купівлі долара майже не змінився, залишившись на рівні 43,71 грн/$1, тоді як курс продажу зріс майже на 2 коп. - майже до 44,10 грн/$1.
