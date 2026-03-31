За підсумками минулого тижня валютні інтервенції НБУ знизилися на 5,6%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $75,3 млн, або на 5,6%, - до $1 млрд 269,1 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу юрособами валюти збільшилось до $199,4 млн з $170,9 млн за такий же період тижнем раніше та сумарно склало $797,6 млн.

Водночас на ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо зменшилось до $31,9 млн з $57,9 млн на позаминулому тижні, при цьому населення за цей період більше продавало безготівкової валюти, ніж купувало її.

Офіційний курс гривні до долара того тижня послабився з 43,8200 грн/$1 до 43,8850 грн/$1.

На готівковому ринку минулого тижня курс купівлі долара майже не змінився, залишившись на рівні 43,71 грн/$1, тоді як курс продажу зріс майже на 2 коп. - майже до 44,10 грн/$1.