В ЄС заявили про відсутність «плану Б» щодо €90 млрд для України та окреслили алгоритм із трьох пунктів

09:40 31.03.2026 |

Фінанси

Попри заклики президента України Володимира Зеленського до альтернативних варіантів з виділення європейського кредиту на 90 млрд євро, заблокованого Угорщиною, у ЄС станом на зараз немає такого "плану Б".

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

У той час, як український президент наполягає на розробці запасних фінансових інструментів, численні співрозмовники "ЄвроПравди" в Брюсселі стверджують, що альтернативи 90-мільярдному пакету наразі немає.

Це не означає, що ЄС відмовляється шукати вихід, проте офіційного "плану Б" на сьогодні не існує.

"Жоден з варіантів, що звучав у цих обговореннях, станом на зараз не виглядає юридично спроможним, одностайно наполягають джерела", - йдеться у статті.

Якщо глава уряду Угорщини Віктор Орбан навіть після виборів відмовиться схвалити кредит, європейські посадовці обговорюють різні варіанти протидії, включаючи можливість обійти угорське вето.

Позитивний вихід із ситуації в ЄС вбачають у конкретному ланцюжку із трьох подій.

"По-перше, мають відбутися вибори в Угорщині. Далі Україна має запустити нафтогін "Дружба". І третім кроком, після цих двох, Орбан знімає вето. І лише у разі, якщо після двох перших кроків третього не станеться - тоді й розпочнеться серйозна робота над "планом Б", - йдеться у публікації.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7955
  0,0445
 0,10
EUR
 1
 50,3123
  0,1738
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5377  0,02 0,03 44,0815  0,02 0,03
EUR 50,1560  0,13 0,25 50,7952  0,16 0,31

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,08 0,18 43,8800  0,08 0,18
EUR 50,2784  0,21 0,41 50,2952  0,21 0,41

