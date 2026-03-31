Фінансові новини
- |
31.03.26
- |
- 10:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ЄС заявили про відсутність «плану Б» щодо €90 млрд для України та окреслили алгоритм із трьох пунктів
09:40 31.03.2026 |
Попри заклики президента України Володимира Зеленського до альтернативних варіантів з виділення європейського кредиту на 90 млрд євро, заблокованого Угорщиною, у ЄС станом на зараз немає такого "плану Б".
Про це йдеться у статті "Європейської правди".
У той час, як український президент наполягає на розробці запасних фінансових інструментів, численні співрозмовники "ЄвроПравди" в Брюсселі стверджують, що альтернативи 90-мільярдному пакету наразі немає.
Це не означає, що ЄС відмовляється шукати вихід, проте офіційного "плану Б" на сьогодні не існує.
"Жоден з варіантів, що звучав у цих обговореннях, станом на зараз не виглядає юридично спроможним, одностайно наполягають джерела", - йдеться у статті.
Якщо глава уряду Угорщини Віктор Орбан навіть після виборів відмовиться схвалити кредит, європейські посадовці обговорюють різні варіанти протидії, включаючи можливість обійти угорське вето.
Позитивний вихід із ситуації в ЄС вбачають у конкретному ланцюжку із трьох подій.
"По-перше, мають відбутися вибори в Угорщині. Далі Україна має запустити нафтогін "Дружба". І третім кроком, після цих двох, Орбан знімає вето. І лише у разі, якщо після двох перших кроків третього не станеться - тоді й розпочнеться серйозна робота над "планом Б", - йдеться у публікації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
|Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|За підсумками минулого тижня валютні інтервенції НБУ знизилися на 5,6%
|Золото дорожчає на 1,7%, торгується на рівні $4570 за унцію
|Долар слабшає до основних світових валют
|НБУ вимагає наглядову раду для Укрпошти та ставить під сумнів компетентність Смілянського
|НБУ пославбив довідковий курс гривні до 43,97 грн/$1
|Через проблеми з бюджетом Росія вперше за 25 років вдається до продажу золота
Бізнес
|Світові виробники авто згортають амбітні плани з випуску електромобілів — Financial Times
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
|ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare
|Абсолютний нуль без гелію: Китай заявляє про прорив у охолодженні електроніки
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital