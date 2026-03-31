Золото дорожчає на 1,7%, торгується на рівні $4570 за унцію
17:03 30.03.2026 |
Ціни на дорогоцінні метали піднімаються в понеділок, продовжуючи відновлення, що намітилося наприкінці минулого тижня.
До 13:49 к.ч. котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex збільшуються на 1,7%, до $4569 за унцію.
Ф'ючерси на срібло зростають у ціні на 2,5%, до $71,56 за унцію, на платину - на 2,4%, до $1933 за унцію.
"Наприкінці минулого тижня ціни на золото відновилися за рахунок покупців, які зацікавилися дорогоцінним металом після найсильнішого обвалу за останні роки, - написали аналітики ANZ. - З початку місяця ціни впали більш ніж на 15%, а додатковий тиск на котирування чинила ліквідація біржових фондів, орієнтованих на золото".
Підйом цін на дорогоцінні метали обмежує нафта, що дорожчає, - інвестори побоюються, що зростання цін на енергоносії розжене інфляцію в США та не дасть змоги Федрезерву знизити ключову відсоткову ставку в поточному році. Це, своєю чергою, підтримує курс долара, що тисне на котирування сировинних товарів.
