Долар слабшає до основних світових валют

Курс долара США слабко знижується в парах з євро і фунтом стерлінгів, помітніше опускається до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,07%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Незважаючи на зниження, індекс DXY залишається вище за позначку 100 пунктів. Долар отримує підтримку за рахунок попиту на активи "тихої гавані", що зріс на тлі воєнних дій на Близькому Сході, які тривають уже п'ятий тиждень.

Бойові дії в районі Перської затоки паралізували рух суден Ормузькою протокою, що призвело до різкого стрибка цін на енергоносії. Аналітики побоюються, що це подорожчання може спровокувати прискорення інфляції, а також негативно позначитися на зростанні економіки, що поставить центральні банки в скрутну ситуацію.

"Центральні банки опинилися у вкрай незручному становищі: динаміка цін свідчить на користь посилення грошово-кредитної політики, а сигнали економічного зростання - на користь обережності", - зазначає аналітик Bannockburn Capital Markets Марк Чандлер. Ознаки стагфляції з'явилися раніше, ніж багато хто був готовий, додає експерт.

Цього тижня інвестори оцінюватимуть стан ринку праці США. У вівторок очікується вихід результатів лютневого опитування міністерства праці країни (JOLTS) щодо кількості відкритих вакансій, у п'ятницю - звіту з безробіття за березень. У середу аналітична організація ADP представить дані щодо зміни кількості робочих місць у приватному секторі США поточного місяця.

Євро станом на 9:19 кч торгується по $1,1517 порівняно з $1,1509 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3274 проти $1,3260 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс американської валюти в парі з єною знизився до 159,69 єни зі 160,30 єни на закриття п'ятничної сесії.

Раніше під час торгів долар піднімався до 160,47 єни. Японській валюті вдалося зміцнити позиції після того, як заступник міністра фінансів країни Ацусі Мімура висловив стурбованість щодо активності спекулянтів на валютному ринку. У бесіді з журналістами Мімура заявив, що уряд Японії готовий вжити рішучих заходів для припинення надмірної зміни курсу єни, якщо це буде потрібно.

Учасники ринку вважають, що позначка в 160 єн за долар є ключовою для Токіо, і допускають, що японська влада може провести інтервенції на валютному ринку.

Долар у парі з офшорним юанем торгується по 6,9119 юаня проти 6,9209 юаня в п'ятницю.

