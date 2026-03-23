23.03.26
08:11
Понад $1,3 млрд за тиждень: Нацбанк посилив підтримку гривні рекордними інтервенціями
08:02 23.03.2026 |
Протягом тижня з 16 по 20 березня Національний банк України утримувався від купівлі валюти на міжбанківському ринку, натомість реалізувавши $1,34 млрд.
Цей обсяг став рекордним тижневим показником витрат регулятора на підтримку стабільності гривні з початку 2026 року, повідомляє "Мінфін".
Чистий продаж валюти зріс на $307,03 млн порівняно з показниками попереднього тижня. Така динаміка вказує на зростання попиту на іноземну валюту, що змусило НБУ активізувати свою присутність на ринку задля нівелювання курсових коливань.
Статистика НБУ на міжбанку з початку поточного року свідчить про таке:
Відсутність регулятора серед покупців валюти протягом одинадцяти тижнів поспіль підтверджує наявність структурного дефіциту на ринку, який наразі компенсується виключно за рахунок використання міжнародних резервів.
