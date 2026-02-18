Фінансові новини
- |
- 18.02.26
- |
- 04:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Золото падає на 2,2%, торгується нижче $5000 за унцію
13:00 17.02.2026 |
Дорогоцінні метали дешевшають у вівторок на тлі зниженої ліквідності у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем і вихідним днем у США напередодні.
До 11:38 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex знизилися приблизно на 2,2%, до $4938,2 за унцію.
Ф'ючерси на срібло падають на 4,5%, до $74,49 за унцію, на платину - на 3,7%, до $2000 за унцію.
"Знижена ліквідність через свята, особливо в Китаї та Азії, а також у Сполучених Штатах, означає зниження попиту на ринку", - зазначив старший аналітик Capital.com Кайл Родда.
Додатковий тиск на дорогоцінні метали чинить ослаблення геополітичної напруженості та зміцнення долара США, що знижує інвестиційну привабливість сировинних товарів із боку власників інших валют.
Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається під час торгів на 0,2%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Золото падає на 2,2%, торгується нижче $5000 за унцію
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,26 грн/$1
|Українці більше витрачають за кордоном: карткові операції перевищили 350 млрд грн торік
|399 кредитів на 2 млрд грн: результати тижня за програмою «5-7-9%».
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,15 грн/$1
|Минулого тижня НБУ скоротив валютні інтервенції на 8,7% при стабільному курсі.
Бізнес
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.
|Токамак у Китаї утримав плазму понад 22 хвилини, побивши світовий рекорд, проте за участю штучного інтелекту.