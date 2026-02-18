Авторизация

Золото падає на 2,2%, торгується нижче $5000 за унцію

13:00 17.02.2026 |

Фінанси

Дорогоцінні метали дешевшають у вівторок на тлі зниженої ліквідності у зв'язку зі святкуванням Нового року за місячним календарем і вихідним днем у США напередодні.

До 11:38 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex знизилися приблизно на 2,2%, до $4938,2 за унцію.

Ф'ючерси на срібло падають на 4,5%, до $74,49 за унцію, на платину - на 3,7%, до $2000 за унцію.

"Знижена ліквідність через свята, особливо в Китаї та Азії, а також у Сполучених Штатах, означає зниження попиту на ринку", - зазначив старший аналітик Capital.com Кайл Родда.

Додатковий тиск на дорогоцінні метали чинить ослаблення геополітичної напруженості та зміцнення долара США, що знижує інвестиційну привабливість сировинних товарів із боку власників інших валют.

Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається під час торгів на 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2577
  0,0872
 0,20
EUR
 1
 51,1695
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8723  0,09 0,22 43,4454  0,10 0,22
EUR 50,9169  0,05 0,10 51,5808  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,08 0,19 43,3400  0,08 0,18
EUR 51,2140  0,04 0,08 51,2410  0,04 0,07

