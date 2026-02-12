Фінансові новини
- 12.02.26
- 19:59
Долар США дорожчає до основних валют
10:08 12.02.2026 |
Курс долара США підвищується до євро, єни та фунта стерлінгів вранці в четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,19%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,02%.
Ринок оцінює опубліковані напередодні дані про ринок праці США, згідно з якими кількість робочих місць в країні в січні збільшилася на максимальні більш ніж за рік 130 тис., а безробіття несподівано знизилося до 4,3%.
Статистика викликала зростання прибутковості облігацій і спонукала трейдерів стримати очікування щодо термінів зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС). Після виходу звіту вони стали очікувати наступного зниження в липні замість червня, проте зараз знову розраховують побачити його в перший місяць літа. За даними CME FedWatch, така ймовірність оцінюється ними в 57,5%.
Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Канзас-Сіті Джеффрі Шмід заявив, що ФРС слід утримувати ставку на "дещо обмежувальному" рівні, щоб домогтися ослаблення інфляції.
"На мій погляд, з подальшим зниженням базової ставки ми ризикуємо дозволити інфляції залишатися високою ще довше", - сказав Шмід на заході в середу.
Січневі дані про динаміку споживчих цін у США будуть опубліковані в п'ятницю.
Пара євро/долар за даними на 8:27 кч торгується на рівні $1,1861 порівняно з $1,1874 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара становить $1,3615 проти $1,3629 за підсумками торгів у середу.
Курс американської валюти в парі з єною перебуває на рівні 153,34 єни порівняно з 153,27 єни на закриття попередньої сесії.
