Нобелівський лауреат заявив про провал біткоїна та спрогнозував різке охолодження ринку.

Лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман розкритикував біткоїн і зазначив, що не вважає його технологією майбутнього. Своїми думками з цього приводу він поділився під час інтерв'ю для видання Bloomberg.

На запитання про те, чи вважає він, що на криптовалютному ринку настала зима, Кругман відповів таке:

«У минулому ми обговорювали це питання кілька разів. Мені сподобалася сама метафора. [...] Раніше біткоїн неодноразово падав, але потім відновлювався. Але цього разу, мені здається, все інакше».

Остання зима для ринку

Експерт заявив про «Фімбульветр». Це термін зі скандинавської міфології, який дослівно перекладається як «велетенська зима». Це трирічний період холодів, що передує Рагнареку, кінцю світу.

Кругман засумнівався в тому, що у криптоактивів є фундаментальна цінність як така. Зростання на ринку, яке простежувалося до кінця 2025 року, зумовлене, на його думку, активністю казначейських компаній (DATs) і зусиллями адміністрації президента США Дональда Трампа.

Але початкова ідея біткоїна, лібертаріанські уявлення про свободу, погано «в'яжеться» з Волл-стріт і участю великого бізнесу, підкреслив Кругман. Тому експерт вважає, що потрібно розмежовувати позитивні очікування у зв'язку з Трампом і участю інституціоналів, а також оцінку цього сектору загалом.

Зокрема, на думку лауреата, біткоїн навряд чи досяг рівня у $125 000, а це поточний історичний максимум, якби Трамп програв вибори. Водночас наративи «цифрового золота» та хедж-активу щодо першої криптовалюти так і не матеріалізувалися, вважає експерт.

«Коли люди роблять прогнози щодо ціни біткоїна, я завжди думаю: на якій підставі? Це не акція - тут не можна порахувати P/E, немає прибутку, немає послуг. Усе тримається на вірі. І зараз, схоже, настав справжній кризис віри», - підсумував він.

На думку економіста, щоб «врятувати біткоїн», Білому дому доведеться витратити величезні гроші. І це в будь-якому разі спричинить політичну реакцію, особливо на тлі звинувачень на адресу сім'ї Трампа через їхній криптовалютний бізнес, наголосив Кругман.

Біткоїн - це невдача

Ведучий також поставив експерту запитання про те, чи має в принципі цінність перша криптовалюта. На це Кругман відповів таке:

«Там, де він [біткоїн] справді має цінність, це завжди пов'язано з незаконною діяльністю. [...] Біткоїн допомагає обходити санкції, він є інструментом для здирників і зломщиків. Але як "найкращі гроші" він повністю провалився. Це не "технологія майбутнього" і не "авангард": йому майже стільки ж років, скільки першому iPhone. Якщо за 17 років він не став нормальним легальним засобом платежу, значить, ідея була не дуже».

Зазначимо, Кругман отримав Нобелівську премію з економіки у 2008 році «за аналіз торговельних моделей і розміщення (локалізації) економічної активності». У своїй роботі він пояснив, чому країни торгують схожими товарами, а бізнес і виробництво мають тенденцію до концентрації в певних місцях і містах.