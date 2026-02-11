Долар уповільнив зниження до євро та єни, прискорив падіння до фунта

Зниження курсу долара США до євро і японської єни сповільнилося вдень у середу, а негативна динаміка щодо фунта стерлінгів посилилася.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається під час торгів на 0,22%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,3%.

Трейдери оцінюють ситуацію в американській економіці і заяви членів керівництва Федрезерву.

Напередодні стало відомо, що роздрібний продаж у США в грудні залишилвся на рівні попереднього місяця. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 0,4%, за даними Trading Economics.

У середу будуть оприлюднені дані про безробіття і зростання кількості робочих місць в Штатах за січень, в п'ятницю - звіт про динаміку споживчих цін в минулому місяці.

Раніше член ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС) Стівен Міран заявив, що зниження курсу долара щодо основних світових валют наразі недостатньо сильне, щоб викликати занепокоєння центрального банку.

"Потрібна дійсно серйозна зміна курсу, щоб це питання стало першочерговим і викликало побоювання щодо впливу на споживчу інфляцію в Сполучених Штатах, - сказав він у Бостоні. - Поки що все це не сильно впливає на інфляцію".

Пара євро/долар за даними на 13:34 к.ч. торгується на рівні $1,1912 порівняно з $1,1897 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта зміцнюється на 0,1%.

Вартість фунта до долара зростає на 0,4% і становить $1,3697 проти $1,3644 за підсумками торгів у вівторок.

Курс американської валюти в парі з єною опускається на 0,6% і перебуває на рівні 153,42 єни порівняно з 154,38 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/офшорний юань знижується на 0,1% і торгується на рівні 6,9088 юаня.

Як повідомлялося, споживчі ціни (індекс CPI) в Китаї в січні зросли на 0,2% в річному вираженні після підйому на 0,8% в грудні. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення цін на 0,4%.

Ціни виробників (індекс PPI) в КНР в січні зменшилися на 1,4% в річному вираженні, повідомило ДСУ. Їх зниження зафіксовано за підсумками 40-го місяця поспіль.

