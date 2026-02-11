Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,06 грн/$1
13:00 11.02.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 лютого 2026 року.
|Показник
|10.02.2026
|11.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.1210
|43.0593
|-0.14
Дані: НБУ.
