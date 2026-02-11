Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс біткойна впав нижче $67 тис.

12:35 11.02.2026 |

Фінанси

Біткойн дешевшає в середу, не закріпився вище позначки в $70 тис.

За даними CoinDesk, до 12:03 к.ч. криптовалюта знизилася в ціні на 2,7% і торгується на рівні $66,734 тис.

Біткойн падав до $60 тис. минулого тижня, проте потім поступово відновився, подолавши психологічно важливу позначку в $70 тис. З початку року він втратив близько 21% вартості, з пікових жовтневих рівнів - майже 50%.

Нове ослаблення свідчить про те, що трейдери продовжують обережно оцінювати перспективи криптовалюти.

Майк Новограц, глава і засновник інвестиційної компанії Galaxy Digital, зазначає, що загальне ставлення до криптоактивів останнім часом змінилося, оскільки на ринку дедалі більшу роль відіграють інституційні інвестори з меншою терпимістю до ризиків.

"Роздрібні інвестори заходили в крипту не заради того, щоб отримати річну прибутковість в районі 11%, - заявив він в інтерв'ю CNBC. - Вони хотіли кратно збільшити свої інвестиції".

Мірою того як цифрові валюти ставатимуть більш схожими на традиційні класи активів, волатильність у цьому сегменті знижуватиметься, як і прибутковість, додав Новограц.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0318
  0,0586
 0,14
EUR
 1
 51,2078
  0,0439
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7932  0,00 0,01 43,3407  0,00 0,01
EUR 50,9664  0,10 0,20 51,6493  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0100  0,08 0,19 43,0400  0,08 0,19
EUR 51,0141  0,33 0,65 51,0325  0,34 0,66

