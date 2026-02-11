Курс біткойна впав нижче $67 тис.

Біткойн дешевшає в середу, не закріпився вище позначки в $70 тис.

За даними CoinDesk, до 12:03 к.ч. криптовалюта знизилася в ціні на 2,7% і торгується на рівні $66,734 тис.

Біткойн падав до $60 тис. минулого тижня, проте потім поступово відновився, подолавши психологічно важливу позначку в $70 тис. З початку року він втратив близько 21% вартості, з пікових жовтневих рівнів - майже 50%.

Нове ослаблення свідчить про те, що трейдери продовжують обережно оцінювати перспективи криптовалюти.

Майк Новограц, глава і засновник інвестиційної компанії Galaxy Digital, зазначає, що загальне ставлення до криптоактивів останнім часом змінилося, оскільки на ринку дедалі більшу роль відіграють інституційні інвестори з меншою терпимістю до ризиків.

"Роздрібні інвестори заходили в крипту не заради того, щоб отримати річну прибутковість в районі 11%, - заявив він в інтерв'ю CNBC. - Вони хотіли кратно збільшити свої інвестиції".

Мірою того як цифрові валюти ставатимуть більш схожими на традиційні класи активів, волатильність у цьому сегменті знижуватиметься, як і прибутковість, додав Новограц.

