Долар помірно дешевшає до євро і фунта, падає до японської єни
10:04 11.02.2026
Курс долара США помірно знижується до євро і фунта стерлінгів вранці в середу і демонструє значне падіння в парі з японською єною.
Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається під час торгів на 0,27%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,36%.
Роздрібні продажі в США в грудні залишилися на рівні попереднього місяця, повідомило напередодні міністерство торгівлі. Аналітики в середньому прогнозували зростання на 0,4%, за даними Trading Economics.
У середу будуть оприлюднені дані ринку праці США за січень, у п'ятницю - звіт про динаміку споживчих цін.
Раніше член ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС) Стівен Міран заявив, що зниження курсу долара щодо основних світових валют поки що недостатньо сильне, щоб викликати занепокоєння центрального банку.
"Потрібна дійсно серйозна зміна курсу, щоб це питання стало першочерговим і викликало побоювання щодо впливу на споживчу інфляцію в Сполучених Штатах, - сказав він на заході в Бостоні. - Поки все це не сильно впливає на інфляцію".
Пара євро/долар за даними на 8:22 кч торгується на рівні $1,1921 порівняно з $1,1897 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта зміцнюється на 0,2%.
Вартість фунта до долара також зростає на 0,2% і становить $1,3675 проти $1,3644 за підсумками торгів у вівторок.
Курс американської валюти в парі з єною падає майже на 1% і перебуває на рівні 152,90 єни порівняно з 154,38 єни на закриття попередньої сесії.
Пара долар/офшорний юань знижується на 0,1% і торгується на рівні 6,9074 юаня.
Споживчі ціни (індекс CPI) в Китаї в січні зросли на 0,2% в річному вимірі після підйому на 0,8% в грудні. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав підвищення цін на 0,4%.
У помісячному виразі споживчі ціни зросли також на 0,2%, як і місяцем раніше. Експерти очікували зростання на 0,3%.
Ціни виробників (індекс PPI) в КНР в січні зменшилися на 1,4% в річному виразі, повідомило ДСУ. Їх зниження зафіксовано за підсумками 40-го місяця поспіль.
|Київстар і Vodafone планують об’єднати вежовий бізнес, lifecell виступає проти.
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
