Ставки за гривневими ОВДП вдалося додатково зменшити майже на 0,2 в.п. — Мінфін.
Міністерству фінансів вдається четверті аукціони поспіль знижувати ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), хоча до цього вони були незмінними з квітня 2025 року.
Згідно з інформацією Мінфіну на його сайті, ставка відсікання випуску воєнних 14-міс. ОВДП склала 15,54% річних проти 15,68% тиждень тому, 37-міс. - 16,79% проти 17,0% тиждень.
Середньозважена дохідність знизилася ще більше: на 14-міс. папери - до 15,5% з 15,68%, 37-міс. - до 16,72% з 16,99% тиждень.
Окрім того Мінфін виставив на аукціони потенційні бенчмарк-ОВДП з погашенням у жовтні 2029 року, якими банки можуть формувати до 60% обов'язкових резервів, і їх ставка відсікання опустилася до 13,36% з 13,5% два тижні тому, а середньозважена - до 13,1% з 13,47%.
Як повідомлялося, Національний банк України з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому він тримав її з березня2025 року.
Пропозиція на звичайних аукціонах була збережена на пониженому рівні по 2 млрд грн (тут і далі по номіналу), тоді як потенційних бенчмарк-ОВДП Мінфін запропонував на 8 млрд грн.
В результаті попит на 14-міс. облігацій склав 21,14 млрд грн порівняно із 19,44 млрд грн тиждень тому, на 38-міс. - 19,12 млрд грн порівняно із 20,28 млрд грн. З 72 заявок на короткі ОВДП Мінфін задовільнив повністю або частково 57, а з 48 на більш довгі - 32. Це кращі показники, аніж на попередніх аукціонах, бо частина покупців погодилася із зниженням ставок.
Щодо потенційних бенчмарк-ОВДП, то попит на них склав 48,72 млрд грн порівняно із 42,27 млрд грн двома тижнями раніше, коли пропозиція була всього 3 млрд грн. Мінфін задовільнив 25 з 39 поданих заявок.
