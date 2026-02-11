Авторизация

Золото подорожчає до $6000 за унцію до кінця року - BNP

17:13 10.02.2026 |

Фінанси

Ціна золота може зрости до $6000 за унцію до кінця 2026 року, вважає Девід Вілсон із BNP Paribas.

До 15:43 к.ч. у вівторок котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex знижуються на 0,1% і перебувають на рівні $5075,5 за унцію. Прогноз BNP передбачає їх зростання приблизно на 20%.

Підтримку дорогоцінному металу надає попит на нього з боку центральних банків світу. Зокрема, ЦБ Польщі в січні повідомив про намір придбати ще 150 тонн золота. Крім того, орієнтовані на золото біржові фонди (ETF) фіксують стабільний приплив коштів клієнтів, зазначив Вілсон в інтерв'ю Bloomberg TV.

При цьому срібло навряд чи буде рости такими ж швидкими темпами, оскільки не вважається захисним активом тією ж мірою, що і золото, додав експерт.

Ф'ючерси на срібло у вівторок дешевшають на 0,7%, до $81,64 за унцію, на платину - на 0,6%, до $2104 за унцію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

