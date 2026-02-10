Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,12 грн/$1
13:21 10.02.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 лютого 2026 року.
|Показник
|09.02.2026
|10.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|42.9704
|43.121
|0.35
Дані: НБУ.
Інтерфакс-Україна
