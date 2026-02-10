Долар США слабо дорожчає до євро і фунта, єна продовжує зміцнюватися

Долар США слабо дорожчає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, єна зміцнюється другу сесію поспіль після перемоги Ліберально-демократичної партії Японії (ЛДП) під керівництвом прем'єр-міністра країни Санае Такаїті на виборах до нижньої палати парламенту.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,07%, більш широкий WSJ Dollar Index - втрачає 0,03%.

Увага трейдерів у вівторок спрямована на дані про роздрібні продажі в США за грудень. Пізніше цього тижня будуть оприлюднені два ключові звіти, що впливають на політику Федеральної резервної системи, - про динаміку безробіття і споживчих цін за січень.

Пара євро/долар за даними на 8:00 кч торгується на рівні $1,1909 порівняно з $1,1917 на закриття попередніх торгів.

Курс фунта опустився до цього часу до $1,3677 з $1,3696 напередодні. Попередня сесія для британської валюти була волатильною у зв'язку з розростанням політичної кризи в країні, де лунають заклики до відставки прем'єр-міністра Кіра Стармера. Криза викликана скандалом навколо торішнього рішення Стармера призначити послом у США Пітера Мандельсона, якого викрили у зв'язках з Джеффрі Епштейном.

Стармер висловив жаль щодо свого рішення призначити Мандельсона і попросив вибачення у людей, які постраждали від дій Епштейна. У понеділок члени його кабінету виступили на підтримку прем'єра.

Курс долара в парі з єною опустився в ході торгів до 155,33 єни з 155,88 єни за підсумками попередньої сесії.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9077 юаня проти 6,9152 юаня напередодні. Юань продовжує зміцнюватися і наближається до максимуму за 34 місяці в парі з доларом після повідомлень про те, що китайські регулятори рекомендували фінінститутам скоротити обсяги вкладень у казначейські облігації США.

Попит на юані також підтримується наближенням тривалих свят з нагоди Нового року за місячним календарем.

