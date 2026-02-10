Фінансові новини
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Керівниця МВФ не прогнозує змін статусу долара найближчим часом.
08:44 10.02.2026
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує змін у ролі долара у світі найближчим часом.
Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg, передає Укрінформ.
«Нам не слід захоплюватися короткостроковими коливаннями обмінного курсу. Я не бачу змін у ролі долара найближчим часом», - зазначила Георгієва.
Вона додала, що варто уважно розглянути, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі. За її словами, це пов'язано з «глибиною та ліквідністю ринків капіталу в Сполучених Штатах, розміром економіки та підприємницьким духом США».
Зазначається, що індекс долара Bloomberg, який відстежує курс долара США до кошика з 10 інших провідних валют, минулого року знизився на 8,1%, що є найбільшим падінням з 2017 року.
Цього року він зменшився ще на 1,3%, у той час коли мита адміністрації Трампа та послаблення фіскальної позиції уряду США підживлюють занепокоєння серед світових інвесторів.
|
|
ТЕГИ
