НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Керівниця МВФ не прогнозує змін статусу долара найближчим часом.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує змін у ролі долара у світі найближчим часом.

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg, передає Укрінформ.

«Нам не слід захоплюватися короткостроковими коливаннями обмінного курсу. Я не бачу змін у ролі долара найближчим часом», - зазначила Георгієва.

Вона додала, що варто уважно розглянути, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі. За її словами, це пов'язано з «глибиною та ліквідністю ринків капіталу в Сполучених Штатах, розміром економіки та підприємницьким духом США».

Зазначається, що індекс долара Bloomberg, який відстежує курс долара США до кошика з 10 інших провідних валют, минулого року знизився на 8,1%, що є найбільшим падінням з 2017 року.

Цього року він зменшився ще на 1,3%, у той час коли мита адміністрації Трампа та послаблення фіскальної позиції уряду США підживлюють занепокоєння серед світових інвесторів.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6974  0,12 0,28 43,2445  0,14 0,33
EUR 50,5581  0,11 0,21 51,2358  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9900  0,00 0,01 43,0300  0,00 0,01
EUR 51,1260  0,42 0,82 51,1564  4,63 8,30

Бізнес