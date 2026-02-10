Керівниця МВФ не прогнозує змін статусу долара найближчим часом.

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що не очікує змін у ролі долара у світі найближчим часом.

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg, передає Укрінформ.

«Нам не слід захоплюватися короткостроковими коливаннями обмінного курсу. Я не бачу змін у ролі долара найближчим часом», - зазначила Георгієва.

Вона додала, що варто уважно розглянути, чому долар відіграє таку важливу роль у міжнародній валютній системі. За її словами, це пов'язано з «глибиною та ліквідністю ринків капіталу в Сполучених Штатах, розміром економіки та підприємницьким духом США».

Зазначається, що індекс долара Bloomberg, який відстежує курс долара США до кошика з 10 інших провідних валют, минулого року знизився на 8,1%, що є найбільшим падінням з 2017 року.

Цього року він зменшився ще на 1,3%, у той час коли мита адміністрації Трампа та послаблення фіскальної позиції уряду США підживлюють занепокоєння серед світових інвесторів.