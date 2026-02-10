Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото дорожчає, торгується вище $5000 за унцію

15:32 09.02.2026 |

Фінанси

Золото і срібло зростають у ціні на торгах у понеділок, платина дешевшає.

До 14:14 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 1,1%, до $5036,6 за унцію.

Ф'ючерси на срібло дорожчають на 4,3%, до $80,225 за унцію, на платину - дешевшають на 1,6%, до $2065 за унцію.

Учасники ринку очікують публікації важливих статистичних даних щодо американської економіки. Зокрема, в середу буде опубліковано звіт про безробіття за січень, а в п'ятницю - січневі дані щодо динаміки споживчих цін у Штатах.

Ці дані можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо подальшої траєкторії грошово-кредитної політики.

Підтримку дорогоцінним металам і сировинним товарам загалом надає ослаблення курсу долара. Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, на торгах у понеділок опускається на 0,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0267
  0,0220
 0,05
EUR
 1
 51,1200
  0,3570
 0,70

Курс обміну валют на вчора, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6974  0,12 0,28 43,2445  0,14 0,33
EUR 50,5581  0,11 0,21 51,2358  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9900  0,00 0,01 43,0300  0,00 0,01
EUR 51,1260  0,42 0,82 51,1564  4,63 8,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес