Золото дорожчає, торгується вище $5000 за унцію

Золото і срібло зростають у ціні на торгах у понеділок, платина дешевшає.

До 14:14 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 1,1%, до $5036,6 за унцію.

Ф'ючерси на срібло дорожчають на 4,3%, до $80,225 за унцію, на платину - дешевшають на 1,6%, до $2065 за унцію.

Учасники ринку очікують публікації важливих статистичних даних щодо американської економіки. Зокрема, в середу буде опубліковано звіт про безробіття за січень, а в п'ятницю - січневі дані щодо динаміки споживчих цін у Штатах.

Ці дані можуть вплинути на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо подальшої траєкторії грошово-кредитної політики.

Підтримку дорогоцінним металам і сировинним товарам загалом надає ослаблення курсу долара. Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, на торгах у понеділок опускається на 0,4%.

