Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Які позики обирають українці найчастіше — дані НБУ.

В Україні другий рік поспіль зберігаються високі темпи кредитування. За грудень 2025 року гривневі кредити як бізнесу, так і населенню зросли на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.


НБУ зафіксував стабільне зростання кредитних портфелів банків. За підсумками грудня 2025 року гривневі кредити бізнесу зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню - на 32%. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 21% та 38% відповідно.

Протягом минулого року чисті гривневі кредити приватним малим та середнім підприємствам (МСП) збільшилися на 32,9%, великим приватним компаніям - на 29,7%. Також спостерігалося активне кредитування державних компаній.


Врегулювання банківських активів

Обсяг валових гривневих корпоративних кредитів, що включає непрацюючі позики (NPL), скоротився на 2% р/р. Це пояснюється припиненням визнання старих активів державними банками. Зокрема, у грудні ПриватБанк припинив визнання такими близько 140 млрд гривень.

Завдяки цьому частка NPL у банківському секторі станом на 1 січня 2026 року скоротилася з 24% до 14%. У державних банках вона становить менше 20%, у приватних банках з українським та іноземним капіталом - 8,4% та 6,5% відповідно. Це найнижчі показники за більше ніж 15 років.

Нацбанк наголошує, що кредитування підтримує прибутковість банківського сектора чотири квартали поспіль. Згідно з попередніми даними, за 2025 рік платоспроможні банки отримали 126,8 млрд гривень чистого прибутку.

Нагадаємо, банки України зберігають позитивні очікування щодо кредитування та поступово пом'якшують умови для позичальників. Понад 75% фінустанов планують збільшити кредитування бізнесу.

Крім того, згідно з даними НБУ, в Україні співвідношення всіх валових кредитів населенню та ВВП становить лише 3,4%, а незабезпечених кредитів - 2,8%. Ці показники в рази менші, ніж у країнах Європи.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0487
  0,0918
 0,21
EUR
 1
 50,7630
  0,1342
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8192  0,02 0,04 43,3862  0,00 0,01
EUR 50,6635  0,01 0,02 51,3246  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9925  0,14 0,33 43,0275  0,14 0,32
EUR 50,7110  0,18 0,36 55,7894  4,88 9,59

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес