Які позики обирають українці найчастіше — дані НБУ.
16:34 06.02.2026 |
В Україні другий рік поспіль зберігаються високі темпи кредитування. За грудень 2025 року гривневі кредити як бізнесу, так і населенню зросли на третину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
НБУ зафіксував стабільне зростання кредитних портфелів банків. За підсумками грудня 2025 року гривневі кредити бізнесу зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню - на 32%. Для порівняння, у 2024 році ці показники становили 21% та 38% відповідно.
Протягом минулого року чисті гривневі кредити приватним малим та середнім підприємствам (МСП) збільшилися на 32,9%, великим приватним компаніям - на 29,7%. Також спостерігалося активне кредитування державних компаній.
Врегулювання банківських активів
Обсяг валових гривневих корпоративних кредитів, що включає непрацюючі позики (NPL), скоротився на 2% р/р. Це пояснюється припиненням визнання старих активів державними банками. Зокрема, у грудні ПриватБанк припинив визнання такими близько 140 млрд гривень.
Завдяки цьому частка NPL у банківському секторі станом на 1 січня 2026 року скоротилася з 24% до 14%. У державних банках вона становить менше 20%, у приватних банках з українським та іноземним капіталом - 8,4% та 6,5% відповідно. Це найнижчі показники за більше ніж 15 років.
Нацбанк наголошує, що кредитування підтримує прибутковість банківського сектора чотири квартали поспіль. Згідно з попередніми даними, за 2025 рік платоспроможні банки отримали 126,8 млрд гривень чистого прибутку.
Нагадаємо, банки України зберігають позитивні очікування щодо кредитування та поступово пом'якшують умови для позичальників. Понад 75% фінустанов планують збільшити кредитування бізнесу.
Крім того, згідно з даними НБУ, в Україні співвідношення всіх валових кредитів населенню та ВВП становить лише 3,4%, а незабезпечених кредитів - 2,8%. Ці показники в рази менші, ніж у країнах Європи.
