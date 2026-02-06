НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,15 грн/$1

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що інфляція сповільниться до 7,5% наприкінці 2026 року, у 2027-му знизиться до 6%, а у 2028-му повернеться до цілі 5%, йдеться в інфляційному звіті НБУ за січень 2026 року.