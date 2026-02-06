Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,15 грн/$1
13:35 06.02.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 6 лютого 2026 року.
|Показник
|05.02.2026
|06.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.1221
|43.1483
|0.06
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
