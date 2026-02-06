Фінансові новини
Обвал біткойна спричинив втрату $2 трильйони на крипторинку — The Guardian.
11:26 06.02.2026 |
Найбільша криптовалюта світу біткойн за останні три місяці втратила 50% своєї вартості, коливаючись навколо позначки у 63 тисячі доларів США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
У четвер ввечері ціна біткойна впала до 63 000 доларів США, що є найнижчим рівнем за понад рік, і вдвічі меншим за історичний пік у 126 000 доларів США, досягнутий у жовтні 2025 року.
За даними Coinbase, найбільша криптовалюта вперше досягла позначки в 100 000 доларів у грудні 2024 року та навіть піднялася до рекордного максимуму в 126 210,50 доларів 6 жовтня.
Проте ціна біткойна впала за останні кілька місяців, особливо сильно знизившись у січні та на початку лютого.
Компанії, які повністю вклалися в біткойн, сильно постраждали від нещодавнього його розпродажу.
Дані CoinGecko показують, що світовий криптовалютний ринок втратив 2 трильйони доларів США у вартості з початку жовтня.
Кілька криптовалютних підприємств, підтримуваних родиною Трампа та котируваних на фондовому ринку, зіткнулися зі зниженням вартості у відповідь на падіння біткойна.
