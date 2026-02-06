Долар помірно дешевшає до євро, фунта та єни

Курс долара США знижується до основних світових валют уранці в п'ятницю, інвестори оцінюють підсумки засідань Банку Англії та Європейського центрального банку, що завершилися напередодні.

Розрахований ICE індекс DXY, який показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується під час торгів на 0,04%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,16%.

Пара євро/долар, за даними на 7:43 кч, торгується на рівні $1,18 порівняно з $1,1780 на закриття попередньої сесії, єдина європейська валюта зміцнюється на 0,2%.

ЄЦБ у четвер очікувано не змінив основні процентні ставки. Ставку за депозитами залишено на рівні 2% річних, ставку основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставку за маржинальними кредитами - 2,4%.

"Оновлені прогнози ЄЦБ свідчать, що інфляція в єврозоні стабілізується на цільовому рівні у 2% у середньостроковій перспективі", - йдеться в заяві регулятора, опублікованій за підсумками засідання.

Водночас голова ЄЦБ Крістін Лагард заявила під час пресконференції, що зміцнення євро до долара США може призвести до подальшого уповільнення інфляції в регіоні та знизити її ще нижче цільового рівня.

Вартість фунта до долара зростає на 0,2% і становить $1,3562 проти $1,3530 за підсумками торгів у четвер.

Банк Англії також залишив незмінною ключову процентну ставку - на рівні 3,75% річних, що збіглося з очікуваннями аналітиків. Підсумки засідання, однак, показали розбіжність думок серед керівників британського ЦБ: за збереження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо виступили за її зниження на 25 базисних пунктів.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,2% і перебуває на рівні 156,75 єни порівняно зі 157,04 єни на закриття попередньої сесії.

Трейдери очікують дострокових виборів до нижньої палати японського парламенту, які відбудуться найближчими вихідними. Рішення розпустити парламент і призначити дострокові вибори ухвалив прем'єр Японії Санае Такаїті в січні, щоб здобути громадську підтримку та збільшити кількість місць у парламенті для своєї партії.

Пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 6,9386 юаня.

