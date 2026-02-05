Долар США слабо дорожчає до євро та єни, фунт різко дешевшає на підсумках засідання Банку Англії

Долар США слабо зміцнюється до євро та єни, фунт стерлінгів різко дешевшає на підсумках засідання Банку Англії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,16%.

Пара євро/долар за даними на 14:15 кч торгується на рівні $1,1796 порівняно з $1,1809 на закриття попередніх торгів.

Трейдери очікують підсумків засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), які буде підбито о 15:15 кч. Більшість аналітиків і учасників ринку вважає, що європейський регулятор не змінить ключових відсоткових ставок у четвер.

Ставка ЄЦБ за депозитами наразі становить 2%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,15%, ставка за маржинальними кредитами - 2,4%. Ставки утримуються на цих рівнях з липня минулого року, і експерти не очікують їх зміни найближчими місяцями, пише The Wall Street Journal.

Банк Англії в четвер зберіг базову ставку на рівні 3,75% річних, що збіглося з консенсус-прогнозом аналітиків, представленим Trading Economics. За збереження ставки на колишньому рівні проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо виступили за її зниження на 25 базисних пунктів.

Фунт втрачає 0,6% у парі з доларом, торгується на рівні $1,3569 порівняно з $1,3655 на закриття ринку в середу.

У четвер трейдери також чекають на публікацію щотижневої доповіді про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США.

Бюро статистики (BLS) міністерства праці США перенесло публікацію ключових статданих щодо американської економіки через частковий шатдаун. Відомство повідомило, що січневі дані щодо безробіття та кількості робочих місць в економіці США вийдуть у середу, 11 лютого, щодо динаміки споживчих цін (індекс CPI) - у п'ятницю, 13 лютого. Спочатку планувалося, що трудова статистика вийде цієї п'ятниці, а звіт з інфляції буде оприлюднено наступної середи.

Курс долара в парі з єною піднявся до 157,2 єни порівняно з 156,88 єни за підсумками попередньої сесії. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,9387 юаня проти 6,9411 юаня напередодні.

