Курс біткойна впав нижче $70 тис. вперше з листопада 2024 р.

14:07 05.02.2026

Фінанси

Біткойн на торгах у четвер опустився нижче $70 тис. вперше з листопада 2024 року на тлі триваючого відтоку інвесторів з ризикових активів.

За даними CoinDesk, до 13:53 криптовалюта знизилася в ціні на 3,3% і торгується біля $70,244 тис. Раніше під час сесії курс знижувався до $69,869 тис.

Американські біржові інвестиційні фонди (ETF) в середу зафіксували чистий відтік коштів клієнтів у розмірі $545 млн, за даними SoSoValue. Зокрема найбільший у сегменті фонд IBIT, керований BlackRock, втратив $373 млн.

Аналітики відзначають, що в минулому році ризикові активи отримували підтримку за рахунок пов'язаного з ШІ ажіотажу, проте зараз ця підтримка сходить нанівець, і інвестори стають більш обережними і звертають увагу на геополітичну невизначеність, зміну керівництва Федрезерву і інфляцію, що залишається вище цільового рівня.

У січні біткойн втратив майже 11%, завершивши зниження четвертий місяць поспіль. Минулого року його курс піднімався до рекордних $126 тис. на тлі підтримки криптовалютної галузі з боку Білого дому та зростання інституційного попиту на біткойн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
bitcoin
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1405
  0,0290
 0,07
EUR
 1
 50,8972
  0,1378
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8000  0,12 0,29 43,3888  0,11 0,26
EUR 50,6712  0,11 0,21 51,3558  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1350  0,04 0,10 43,1650  0,05 0,10
EUR 50,8949  0,02 0,05 50,9088  0,04 0,07

