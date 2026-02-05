Курс біткойна впав нижче $70 тис. вперше з листопада 2024 р.

Біткойн на торгах у четвер опустився нижче $70 тис. вперше з листопада 2024 року на тлі триваючого відтоку інвесторів з ризикових активів.

За даними CoinDesk, до 13:53 криптовалюта знизилася в ціні на 3,3% і торгується біля $70,244 тис. Раніше під час сесії курс знижувався до $69,869 тис.

Американські біржові інвестиційні фонди (ETF) в середу зафіксували чистий відтік коштів клієнтів у розмірі $545 млн, за даними SoSoValue. Зокрема найбільший у сегменті фонд IBIT, керований BlackRock, втратив $373 млн.

Аналітики відзначають, що в минулому році ризикові активи отримували підтримку за рахунок пов'язаного з ШІ ажіотажу, проте зараз ця підтримка сходить нанівець, і інвестори стають більш обережними і звертають увагу на геополітичну невизначеність, зміну керівництва Федрезерву і інфляцію, що залишається вище цільового рівня.

У січні біткойн втратив майже 11%, завершивши зниження четвертий місяць поспіль. Минулого року його курс піднімався до рекордних $126 тис. на тлі підтримки криптовалютної галузі з боку Білого дому та зростання інституційного попиту на біткойн.

