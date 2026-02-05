Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,12 грн/$1
13:13 05.02.2026
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 лютого 2026 року.
|Показник
|04.02.2026
|05.02.2026
Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.2476
|43.1221
|-0.29
Дані: НБУ.
|
|
