Долар США зміцнюється до євро і фунта, стабільний до єни

Курс долара США помірно підвищується в парах з євро і фунтом стерлінгів, стабільний до японської єни вранці в четвер.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,17%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,14%.

Інвестори оцінюють статистичні дані та перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС), а також чекають підсумків засідань Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії.

Член ради керуючих ФРС Ліза Кук напередодні дала зрозуміти, що не підтримає чергове зниження ставки, поки не побачить додаткових свідчень ослаблення цінового тиску. Вона зазначила, що збереження підвищеної інфляції викликає у неї більше занепокоєння, ніж ослаблення ринку праці.

"Ми значно пом'якшили політику в кінці минулого року, і я вважаю, що з урахуванням поточної ситуації на ринку праці та поточного рівня інфляції зараз найбільш відповідний час для того, щоб зробити паузу і поспостерігати, як будуть розвиватися події", - сказала Кук, виступаючи в Економічному клубі Маямі в середу. На її думку, грошово-кредитна політика Федрезерву є лише трохи обмежувальною.

Ринки прогнозують два зниження ставки ФРС в поточному році - обидва не раніше червня.

Опубліковані напередодні дані показали менш суттєве, ніж очікували аналітики, зростання кількості робочих місць у США в січні. За даними галузевої організації ADP, воно збільшилося на 22 тис. Експерти, опитані Trading Economics, в середньому очікували зростання на 48 тис. Одночасно дані за грудень були переглянуті в бік погіршення - до 37 тис. проти раніше оголошених 41 тис.

Індекс ділової активності в сфері послуг США (ISM Services) минулого місяця не змінився щодо попереднього місяця і склав 53,8 пункту, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Це максимум з грудня 2024 року. Аналітики в середньому прогнозували зниження показника до 53,5 пункту.

Пізніше в четвер ЄЦБ і Банк Англії підведуть підсумки своїх дводенних засідань. Британський ЦБ оголосить рішення щодо ставки о 14:00 кч, ЄЦБ - о 15:15 кч. Більшість аналітиків і економістів очікують, що обидва регулятори залишать ставки без змін.

Євро за даними на 8:05 кч торгується на рівні $1,1793 порівняно з $1,1809 на закриття попередніх торгів.

Вартість фунта до долара становить $1,3619 проти $1,3655 в середу.

Курс долара в парі з єною - 156,93 єни проти 156,88 єни за підсумками попередньої сесії.

Пара долар/офшорний юань торгується по 6,9416 юаня проти 6,9411 юаня напередодні.

