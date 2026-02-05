Курс долара США слабко змінюється до євро й фунта, помітно зміцнюється до єни

Долар США впевнено зміцнюється в парі з японською єною, трохи підвищується до євро й слабо знижується до фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єни, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,17%.

Інвестори виявляють обережність на тлі відстрочення публікації важливої статистики американського ринку праці. Бюро статистики міністерства праці США повідомило напередодні, що через шатдаун не публікуватиме даних про безробіття в країні за січень 6 лютого, а також відклало публікацію даних про кількість відкритих вакансій у США за грудень, заплановану на вівторок.

Водночас президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт, який припиняє часткове призупинення роботи федеральних структур, що тривало із суботи.

Демократи й республіканці в Сенаті узгодили пакет з п'яти законопроектів про витрати бюджету, але виключили шостий, що стосується фінансування міністерства внутрішньої безпеки. Сенатори затвердили фінансування цього відомства на два тижні, щоб опрацювати розбіжності із цього питання.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на засідання Банку Англії та Європейського центрального банку, які відбудуться в четвер. Учасники ринку не очікують від регуляторів зміни процентних ставок.

Водночас опубліковані в середу дані вказали на уповільнення інфляції в єврозоні до мінімальних темпів з вересня 2024 року. За попередніми даними статистичного управління Європейського Союзу, споживчі ціни в єврозоні в січні збільшилися на 1,7% у річному вираженні після зростання на 2% в грудні.

Стабілізація інфляції на рівні, значно нижчому за цільові 2%, може повернути на порядок денний питання про небажані дефляційні наслідки надмірного зміцнення євро й підштовхнути ЄЦБ до відновлення зниження процентних ставок, зазначає Trading Economics.

Євро станом на 14:13 кч торгується зі зниженням на 0,05% від рівня закриття вівторка, по $1,1813. Фунт дорожчає на 0,07%, до $1,3708.

Курс долара в парі з єною підвищився на 0,65% і становить 156,79 єни.

Єна дешевшає до долара четверту сесію поспіль й опустилася до мінімуму майже за два тижні напередодні намічених на вихідні дострокових виборів до нижньої палати японського парламенту. Партія прем'єр-міністра Санае Такаїті, ймовірно, зміцнить свої позиції. Інвестори занепокоєні погіршенням фінансових перспектив Японії на тлі посилення боргового навантаження на бюджет країни для реалізації заявлених Такаїті планів, що передбачають збільшення держвидатків і зниження податків.

