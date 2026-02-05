Ф'ючерси на золото знову перевищили $5000 за унцію

Ціни на золото продовжують відновлюватися в середу після історичного обвалу наприкінці минулого і на початку поточного тижня.

До 13:40 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 2,6%, до $5062,3 за унцію.

Ф'ючерси на срібло дорожчають на 7,2%, до $89,255 за унцію, на платину - на 2,8%, до $2270,6 за унцію.

Минулої п'ятниці золото впало на 9%, максимальними темпами більш ніж за 10 років. У понеділок ф'ючерси також сильно просіли, проте вже у вівторок вони підскочили на 6,1%, показавши рекордне зростання з 2009 року.

"Корекція стане благом для ринку в довгостроковій перспективі, - зазначила Джоні Тевес із UBS. - У такі періоди інвестори отримують можливість наростити стратегічні довгі позиції за більш привабливими цінами".

