Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ф'ючерси на золото знову перевищили $5000 за унцію

14:24 04.02.2026 |

Фінанси

Ціни на золото продовжують відновлюватися в середу після історичного обвалу наприкінці минулого і на початку поточного тижня.

До 13:40 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 2,6%, до $5062,3 за унцію.

Ф'ючерси на срібло дорожчають на 7,2%, до $89,255 за унцію, на платину - на 2,8%, до $2270,6 за унцію.

Минулої п'ятниці золото впало на 9%, максимальними темпами більш ніж за 10 років. У понеділок ф'ючерси також сильно просіли, проте вже у вівторок вони підскочили на 6,1%, показавши рекордне зростання з 2009 року.

"Корекція стане благом для ринку в довгостроковій перспективі, - зазначила Джоні Тевес із UBS. - У такі періоди інвестори отримують можливість наростити стратегічні довгі позиції за більш привабливими цінами".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1695
  0,0233
 0,05
EUR
 1
 51,0350
  0,0848
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9234  0,17 0,40 43,5000  0,18 0,42
EUR 50,7778  0,11 0,22 51,4956  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0900  0,11 0,25 43,1200  0,11 0,25
EUR 50,9194  0,06 0,12 50,9462  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес