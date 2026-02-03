Долар США дешевшає до основних валют

Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,22%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,21%.

Американська валюта коригується після дводенного злету.

Напередодні підтримку їй надали дані про несподіване зростання активності в обробній промисловості США.

Індекс ділової активності у виробничому секторі (ISM Manufacturing) у січні піднявся до максимальних з серпня 2022 року 52,6 пункту проти 47,9 пункту місяцем раніше, повідомив у понеділок Інститут управління поставками (ISM). Аналітики в середньому прогнозували злет до 48,5 пункту, за даними Trading Economics.

Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про підвищення ділової активності, нижче - про спад. До січня ISM Manufacturing перебував нижче цього рівня десять місяців поспіль.

У п'ятницю ринок чекає щомісячного звіту по ринку праці, хоча його публікація може бути відкладена у зв'язку з частковим припиненням роботи уряду США (шатдауном).

Інвестори також оцінюють новини про укладення торговельної угоди між Штатами та Індією. Вашингтон погодився знизити мита в обмін на відмову Нью-Делі від закупівель російської нафти.

Пара євро/долар за даними на 8:26 кч торгується на рівні $1,1815 проти $1,1791 на закриття попередніх торгів.

Вартість фунта до долара становить $1,3700 порівняно з $1,3666 в понеділок.

Курс долара в парі з єною знизився до 155,45 єни проти 155,61 єни за підсумками попередньої сесії.

