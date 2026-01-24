Середньомісячна кількість придбаних у кредит нових авто 2025р. зросла на 35% – банкір

Кількість придбаних у кредит нових автомобілів у 2025 році зросла на 35% порівняно з 2024 роком і склала у середньому 1183 од. в місяць (у 2024 році - близько 880 авто), повідомляється у пресрелізі Глобус Банка з посиланням на керівника напряму автокредитування Сергія Кіпоренко.

"Попри економічні та воєнні виклики та коливання валют у 2025 році український ринок автокредитування мав стійку висхідну активність. Попит на нові автомобілі залишався стабільно високим, а зміни в умовах кредитування та партнерські програми банків і автодилерів суттєво впливали на рішення покупців", - йдеться в пресрелізі.

За словами Кіпоренка, серед факторів, що вплинули на зростання автокредитування - відносно стабільна економічна ситуація.

"Після березневого збільшення облікової ставки до 15,5% та поступового зниження інфляції у річному вимірі з 14-16% на початку року до 8% за підсумками грудня, спостерігався системний приріст нових автокредитів", - зазначив банкір.

Він також зауважив, що впродовж 2025 року офіційний курс долара зріс всього на 0,8%, а він важливий передусім для дилерів, що реалізують автомобілі з Китаю та Південної Кореї. Частка нових автомобілів, придбаних у кредит з цих країн, складає у середньому 40-45% загальної кількості кредитів.

"Водночас вартість машин з єврозони продовжує зростати через коливання курсу євро. За 2025 рік офіційний курс євро зріс в середньому на 13,9%, то ж програми кредитування мали врахувати цю "особливість", - йдеться у повідомленні.

Кіпоренко зазначив, що стабільний гривневий еквівалент вартості автомобіля вкрай важливий для розвитку автокредитування, адже це дає змогу банкам і автодилерам вдосконалювати спільні програми, за можливості знижуючи кредитні ставки.

За словами фахівця, за підсумками 2025 року понад 65-70% всіх угод було укладено у межах партнерських програм банків, автодилерів і страхових компаній, і саме тому, на його думку, частка непрацюючих автокредитів майже "нульова".

Експерт розповів, що наразі найбільш прийнятною межею максимальних ставок за мінімального початкового внеску (від 10-20%) та на найдовший термін кредиту (5-7 років) є 14% річних, однак у межах партнерських програм покупці могли оформити кредит під 12,49-13,49% річних.

За його словами, це відповідь на посилення конкуренції між партнерськими програмами з автодилерами на авто у межах однієї цінової категорії. Також, за його твердженням, стимулом для подібних акцій є значна пропозиція автомобілів певної марки, які потрібно реалізувати, або ж, наприклад, очікуваний випуск моделі нового покоління.

Впродовж 2025 року найбільш популярними автобрендами, на які оформлювалися автокредити, незалежно від цінової категорії та типу двигуна, залишалися автомобілі європейського походження. Зокрема, з 20 найпопулярніших брендів чотири німецьких: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz та Audi. Франція представлена Renault та Citroën, та по одному бренду припадає на Чехію та Швецію - Škoda та Volvo відповідно.

Японські автомобілі на кредитному ринку представлені Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Lexus та Mitsubishi.

Окремо експерт відзначив активний розвиток кредитування китайських брендів - BYD, Zeekr, а також південнокорейських виробників - Hyundai та Kia.

За його словами, понад 60% усіх автокредитів на нові автомобілі у 2025 році було оформлено на придбання японських та німецьких марок.

За ціновими параметрами в сегменті $10-25 тис. найбільш популярними були: Renault, BYD, Citroën, KIA, Suzuki, Chery, Geely, JAC, Great Wall. У сегменті $30-45 тис.: Toyota, Renault, Volkswagen, Škoda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, а у преміумсегменті $80-100 тис.: BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover.

За його даними, протягом минулого року найбільший попит у кредитному сегменті спостерігався на нові авто з бензиновими та дизельними двигунами (50% усіх автокредитів). Гібридні моделі займали понад 27%, а частка електрокарів склала близько 23%.

На думку Кіпоренка, у 2026 році перший маркер будь-яких можливих змін в автокредитуванні - облікова ставка, і за умов подальшого скорочення інфляції (за прогнозом НБУ, у 2026 році інфляція складе до 6,6%), регулятор може дещо знизити облікову ставку - на 1-1,5 в.п., до 14-14,5%.

"Якщо облікова ставка знизиться, то умови за автокредитами мають стати більш лояльними. Максимальні середні ставки можуть знизитися до 13-14% річних", - прогнозує він.

Другий маркер - ситуація на валютному ринку. Експерт зазначає, що у 2026 році офіційний курс долара може зрости у середньому на 2-7%, а євро - на 5%, що може призвести до зростання ціни на автомобілі

"Для покупців це може стати "збурювачем" для ухвалення рішення, адже кредит по суті вигідно "фіксує" ціну автомобіля", - вважає він.

Крім того, до подорожчання авто може призвести зміна податкових правил під час реєстрації електромобілів, а додатковий тиск на ціни чинитиме й ситуація на валютному ринку.

"У результаті зростання вартості електрокарів може стимулювати продавців активніше впроваджувати партнерські програми та спеціальні пропозиції, аби зберегти рівень попиту на електромобілі", - вважає Кіпоренко.

Банкір вважає, що з урахуванням всіх факторів найбільш вигідними є короткострокові кредити, зокрема, програми на один-два роки з внеском від 40%, де середня ставка становить близько 0,01%.

"Саме на такі параметри припадає понад 80% кредитів у сегменті нових авто", - зазначив він.

Глобус Банк засновано у 2007 році. Станом на січень 2026 року регіональна мережа налічує 34 відділення, з них 29 входять до об'єднаної мережі Power Banking, що дає змогу працювати за умов відсутності світла.

Пріоритетними напрямки діяльності - кредитування енергоефективних проєктів, іпотечне кредитування на первинному ринку, автокредитування, кредитування малого та середнього бізнесу.

Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов є віцепрезидентом Конфедерації будівельників України та віцепрезидентом Асоціації українських банків.

