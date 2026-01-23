Фінансові новини
НБУ встановив довідковий курс гривні - 43,16 грн/$1
15:59 23.01.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 січня 2026 року.
|Показник
|22.01.2026
|23.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.1579
|43.1600
|0.00
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
