Долар США укріплюється до євро, водночас втрачає позиції до єни та фунта стерлінгів.

Курс долара США помірно підвищується в парі з євро, знижується в парах з фунтом стерлінгів і японською єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,03%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,01%.

Трейдери оцінюють статистичні дані та перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Економіка США в третьому кварталі зросла на 4,4% в перерахунку на річні темпи, згідно з остаточними даними міністерства торгівлі країни, опублікованими напередодні. Попередньо повідомлялося про зростання на 4,3%. Аналітики, яких опитало Trading Economics, не очікували перегляду показника.

Доходи населення США в листопаді збільшилися на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, хоча експерти прогнозували підвищення на 0,4%. Витрати зросли на 0,5%, як і очікувалося. Ці дані були оприлюднені зі значним запізненням через призупинення збору статистики в період шатдауну.

Індекс споживчих цін (індекс PCE) у позаминулому місяці підвищився на 0,2% щодо попереднього місяця і на 2,8% у річному вираженні. Індекс PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, також додав 0,2% за місяць і 2,8% за рік. Динаміка обох індикаторів збіглася з прогнозами ринку.

Федеральний резерв уважно відстежує зміну PCE Core за аналізу ризиків інфляції. Чергове засідання ФРС відбудеться наступного тижня. Учасники ринку переконані, що регулятор не змінюватиме ключової процентної ставки. Імовірність того, що ставка залишиться на рівні 3,5-3,75%, трейдери оцінюють у 97,2%, за даними CME Fedwatch.

Пізніше в п'ятницю буде опубліковано остаточне значення індексу довіри американських споживачів за січень, розрахованого Мічиганським університетом.

Євро за даними на 14:16 к.ч. в п'ятницю торгується зі зниженням на 0,14% від рівня закриття торгів четверга, по $1,1740.

Фунт дорожчає на 0,16%, до $1,3523, що є максимумом більш ніж за два тижні.

Підтримку британській валюті надає ослаблення очікувань щодо зниження ставок Банком Англії після заяви члена Комітету з грошово-кредитної політики регулятора Меган Грін про те, що пом'якшення політики Федрезервом призведе до зростання інфляції у Великій бБританії і змусить британський ЦБ пригальмувати з пом'якшенням власної ДКП, відзначає Trading Economics.

Крім того, дані, опубліковані в п'ятницю, вказали на пожвавлення ділової активності у Великій Британії. За попередніми даними, розрахований S&P Global зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) у Великій Британії в січні підвищився до 53,9 пункту з 51,4 у грудні, до максимуму з квітня 2024 року.

Курс долара в парі єною опускається на 0,16%, до 158,17 єни.

Банк Японії в п'ятницю очікувано зберіг ключову процентну ставку на рівні 0,75% річних, максимальному з 1995 року.

Регулятор також поліпшив прогноз зростання ВВП країни в 2025 фінансовому році, який завершиться в березні, до 0,9% з 0,7%, в наступному фінансовому році - до 1% з 0,7%. ЦБ очікує, що ціни без урахування свіжих продуктів харчування зростуть на 1,9% у 2026 фінансовому році, тоді як раніше передбачалося зростання на 1,8%.

