Стримування прибуткових стейблкоїнів стане головним завданням банківського лобі США у 2026 році.

Американська банківська асоціація (ABA) заявила, що запобігання зростанню прибутковості стейблкоїнів стане одним з її ключових пріоритетів у 2026 році. Цілі представили на тлі обговорень у Конгресі США майбутньої структури регулювання крипторинку.

20 січня 2026 року ABA опублікувала перелік пріоритетів, в якому контроль над згаданою категорією активів посів перше місце.

Асоціація виступає за недопущення перетворення платіжних стейблкоїнів на функціональні аналоги банківських депозитів. Зокрема, банки наполягають на забороні виплати відсотків, прибутковості або будь-яких форм винагород власникам цих активів.

Генеральний директор і президент ABA Роб Ніколс заявив, що ці пріоритети відображають позицію банків різного масштабу і бізнес-моделей. За його словами, дохідні стейблкоїни можуть підірвати здатність банків виконувати свою ключову функцію - кредитування економіки, особливо на рівні місцевих і регіональних банків.

Побоювання банківського сектора посилюються оцінками можливого відтоку капіталу.

Глава Bank of America Браян Мойніхан раніше попередив, що в разі широкого поширення процентних стейблкоїнів з банківської системи може бути виведено до $6 трлн депозитів. На його думку, такий сценарій послабить фінансову стабільність і звузить можливості кредитування бізнесу та домогосподарств.

Хоча прийнятий у 2025 році закон GENIUS Act формально заборонив емітентам стейблкоїнів безпосередньо пропонувати прибутковість, представники банків вказують на можливі обхідні механізми.

5 січня Рада громадських банкірів при ABA направила лист законодавцям, звернувши увагу на «лазівки» в законодавстві, що стосуються згаданої проблеми. Асоціація закликає посилити правила в рамках майбутніх положень про структуру крипторинку.

Криптоіндустрія, своєю чергою, відкидає аргументи банків.

Генеральний директор Circle Джеремі Аллер назвав побоювання з приводу масового відтоку депозитів «абсолютно абсурдними». Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, він заявив, що прибутковість за стейблкоїнами може, навпаки, сприяти утриманню клієнтів і залученню нових користувачів.

Критика заборон лунає і з боку інвесторів. Засновник SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі зазначив, що жорсткі обмеження на дохідні стейблкоїни послаблюють конкурентні позиції долара США.

За його словами, це створює перевагу для цифрового юаня Китаю, який вже використовується в транскордонних розрахунках.