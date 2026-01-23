Фінансові новини
Revolut відмовляється від купівлі американського банку і прагне власної ліцензії — FT.
12:16 23.01.2026 |
Фінтех-стартап Revolut відмовився від планів придбання банку в США і має намір подати заявку на отримання банківської ліцензії в цій країні, пише Financial Times.
За словами джерел газети, Revolut веде переговори з американськими чиновниками про подання заявки на ліцензію через Управління контролера грошового обігу (Office for the Comptroller of the Currency, OCC).
Компанія сподівається, що цей процес буде швидким, оскільки враховує просування Білим домом порядку денного щодо пом'якшення регулювання, зазначають джерела.
Влітку минулого року FT повідомляла, що Revolut розглядає можливість придбання недорогої фінінституції, купівля якої дозволила б йому здійснювати кредитні операції в Штатах. У компанії вважали, що такий крок дозволить їй вийти на американський ринок швидше, ніж це було б у разі її самостійного звернення за банківською ліцензією.
Однак стартап дійшов висновку, що придбання банку в США може мати підводні камені, зазначають джерела. Зокрема, у разі купівлі регіонального фінансового інституту Revolut, можливо, довелося б взяти на себе зобов'язання щодо збереження фізичних відділень.
Остаточного рішення щодо стратегії в США компанія поки не прийняла, зазначило одне з джерел.
Revolut була заснована в 2015 році в Лондоні Миколою Сторонським (випускник МФТІ та РЕШ) і Владиславом Яценком. Застосунком компанії користується близько 60 млн клієнтів у всьому світі.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
