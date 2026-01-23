Авторизация

Аналітики Goldman очікують зростання цін на золото до $5400 у 2026-му.

09:31 23.01.2026 | Фінанси

Фінанси

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни золота на кінець 2026 року до $5400 за унцію з $4900 за унцію раніше, зазначивши, що приватний сектор і центробанки країн, що розвиваються, диверсифікують резерви на користь золота.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото в середу піднімалося до піку $4 887,82 за унцію. Захисний метал зріс більш ніж на 11% від початку 2026 року, продовживши стрімке ралі: торік він підскочив на 64%.

"Ми припускаємо, що покупці з боку приватного сектору, які диверсифікують активи - їхні покупки хеджують глобальні політичні ризики та стали причиною позитивного сюрпризу для нашого прогнозу - не будуть ліквідовувати свої золоті позиції у 2026 році. Це фактично підвищує стартову точку нашого цінового прогнозу", - йдеться в записці брокера, датованій середою.

Брокер також очікує, що закупівлі центробанків у 2026 році в середньому становитимуть 60 тонн, оскільки центробанки країн, що розвиваються, ймовірно, продовжать диверсифікацію резервів у золото.

Комерцбанк минулого тижня підвищив свій прогноз ціни золота до $4 900 на кінець цього року, посилаючись на зростання попиту на "тихі гавані".

За матеріалами: Економічна правда
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

