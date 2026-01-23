Фінансові новини
Аналітики Goldman очікують зростання цін на золото до $5400 у 2026-му.
09:31 23.01.2026 |
Goldman Sachs підвищив прогноз ціни золота на кінець 2026 року до $5400 за унцію з $4900 за унцію раніше, зазначивши, що приватний сектор і центробанки країн, що розвиваються, диверсифікують резерви на користь золота.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Спотове золото в середу піднімалося до піку $4 887,82 за унцію. Захисний метал зріс більш ніж на 11% від початку 2026 року, продовживши стрімке ралі: торік він підскочив на 64%.
"Ми припускаємо, що покупці з боку приватного сектору, які диверсифікують активи - їхні покупки хеджують глобальні політичні ризики та стали причиною позитивного сюрпризу для нашого прогнозу - не будуть ліквідовувати свої золоті позиції у 2026 році. Це фактично підвищує стартову точку нашого цінового прогнозу", - йдеться в записці брокера, датованій середою.
Брокер також очікує, що закупівлі центробанків у 2026 році в середньому становитимуть 60 тонн, оскільки центробанки країн, що розвиваються, ймовірно, продовжать диверсифікацію резервів у золото.
Комерцбанк минулого тижня підвищив свій прогноз ціни золота до $4 900 на кінець цього року, посилаючись на зростання попиту на "тихі гавані".
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
|Японія у 2026 році спрямує $6 млрд на гуманітарну й технічну допомогу Україні
