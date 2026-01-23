В Україні визначили 53 значимі фінансові компанії.

Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній, схвалений рішенням правління НБУ від 21 січня 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба регулятора.

Значимість фінансової компанії визначається за певним переліком критеріїв. Серед них - частка активів та позабалансових зобов'язань на рівні не менше 1% від загального обсягу активів та позабалансових зобов'язань фінкомпаній на дату оцінювання (за винятком компаній із 50% і більше акцій у власності держави).

Крім того, фінансова компанія є відповідальною особою фінансової групи, визнаної Національним банком із числа середніх та великих груп. Має ризик порушення прав споживачів фінансових послуг на рівні "високий" або "дуже високий". Незалежно від обсягів діяльності за останні 12 місяців надавала фінансові послуги за державними програмами або програмами органів місцевого самоврядування.

У Нацбанку зауважили, що фінансова компанія набуває / втрачає статус значимої з дня оприлюднення НБУ відповідного переліку.

Регулятор наголосив, що значимі фінансові компанії мають виконувати низку додаткових вимог. Зокрема, розробляти та подавати до Національного банку плану діяльності на 3,5 року; повідомляти НБУ про збільшення розміру статутного капіталу із наданням документів про джерела походження коштів для такого збільшення.



Невідкладну перевірку Нацбанком мають проходити як джерела походження коштів для формування (збільшення) статутного капіталу компаній, так і їхні нові керівники (на відповідність вимогам до ділової репутації та професійної придатності) та нові власники істотної участі.

Фінансові компанії, що були визначені значимими, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність до нових вимог до 1 липня 2026 року, підсумували в НБУ.