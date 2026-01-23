Фінансові новини
Долар США дешевшає до євро, зміцнюється до єни, стабільний до фунта
14:49 22.01.2026 |
Курс долара США знижується в парі з євро, стабільний проти фунта стерлінгів і підвищується до японської єни.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), і ширший WSJ Dollar Index втрачають по 0,07%.
Інвестори оцінюють заяви президента США Дональда Трампа. Виступаючи напередодні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, глава Білого дому заявив, що США мають намір вирішити питання про придбання Гренландії за допомогою переговорів і не планують використовувати для захоплення острова військову силу.
Пізніше американський президент написав у соцмережі Truth Social, що відмовився від плану запровадження додаткових мит щодо країн, які виступили на підтримку незалежності Гренландії. Трамп також зазначив, що зміг узгодити з генсеком НАТО Марком Рютте базу для майбутньої угоди щодо Гренландії та Арктики загалом.
Водночас судді Верховного Суду США з обережністю поставилися до спроб Трампа звільнити членкиню ради керівників Федеральної резервної системи (ФРС) Лізу Кук через непідтверджені звинувачення в шахрайстві з іпотекою.
Під час слухань у середу суддя Бретт Кавано заявив, що позиція президента в справі Кук "послабить, якщо не зруйнує повністю, незалежність Федрезерву". Він висловив побоювання щодо можливих наслідків надання президенту занадто широких повноважень зі звільнення членів ради керівників. Інші судді підтримали його, давши зрозуміти, що їх турбує спроба Трампа взяти ФРС під контроль.
Розгляди в справі Кук триватимуть, Верховний Суд має винести своє рішення до липня.
Євро за даними на 14:03 кч у четвер торгується з підвищенням на 0,15% від рівня закриття торгів у середу, по $1,1704.
Фунт дешевшає на 0,04%, до $1,3423.
Курс американської валюти до єни підвищується на 0,15% і становить 158,56 єни.
Учасники ринку чекають на рішення Банку Японії щодо ключової ставки, яке буде оголошено в п'ятницю. Більшість аналітиків уважає, що японський ЦБ не змінюватиме грошово-кредитної політики, оскільки, ймовірно, все ще оцінює наслідки її нещодавнього посилення. У грудні регулятор збільшив ставку на 25 базисних пунктів - до 0,75% річних, максимуму більш ніж за 30 років.
