НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,16 грн/$1
13:18 22.01.2026
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 січня 2026 року.
|Показник
|21.01.2026
|22.01.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.2232
|43.1579
|-0.15
Дані: НБУ.
|
|
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
