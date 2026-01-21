Долар США стабільний до основних світових валют

Курс долара США слабо змінюється в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вранці в середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, більш широкий WSJ Dollar Index додає 0,01%.

У центрі уваги ринків залишається ситуація навколо Гренландії. Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив ввести нові мита на товари з європейських держав, які виступають проти його планів щодо приєднання острова, що належить Данії.

Європейські лідери назвали коментарі Трампа неприйнятними і оцінюють варіанти відповідних дій.

Тим часом депутати Європарламенту погодилися заморозити процес ратифікації угоди з США щодо торгівлі, повідомив телеканал BFM-TV з посиланням на голову парламентської групи соціал-демократів Іраче Гарсію Перес.

Інвестори побоюються, що в разі подальшої ескалації напруженості європейські країни можуть почати активний продаж американських активів. Напередодні про намір продати свій портфель держоблігацій США заявив один з данських пенсійних фондів.

Трейдери продовжують стежити за Всесвітнім економічним форумом у Давосі, де в середу має відбутися спеціальна сесія за участю Трампа.

У середу також розпочнуться слухання у Верховному суді США у справі про спробу звільнення президентом члена ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук.

Євро за даними на 8:04 торгується на рівні $1,1718 проти $1,1726 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара опустилася до $1,3437 з $1,3441 на закриття ринку у вівторок.

Курс американської валюти до єни становить 158,23 ієни проти 158,16 єни за підсумками попередніх торгів.

У парі з офшорним юанем долар торгується на рівні 6,9618 юаня в порівнянні з 6,9557 юаня в кінці сесії вівторка.

