Долар США стабільний до основних світових валют

09:23 21.01.2026 |

Фінанси

Курс долара США слабо змінюється в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вранці в середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, більш широкий WSJ Dollar Index додає 0,01%.

У центрі уваги ринків залишається ситуація навколо Гренландії. Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив ввести нові мита на товари з європейських держав, які виступають проти його планів щодо приєднання острова, що належить Данії.

Європейські лідери назвали коментарі Трампа неприйнятними і оцінюють варіанти відповідних дій.

Тим часом депутати Європарламенту погодилися заморозити процес ратифікації угоди з США щодо торгівлі, повідомив телеканал BFM-TV з посиланням на голову парламентської групи соціал-демократів Іраче Гарсію Перес.

Інвестори побоюються, що в разі подальшої ескалації напруженості європейські країни можуть почати активний продаж американських активів. Напередодні про намір продати свій портфель держоблігацій США заявив один з данських пенсійних фондів.

Трейдери продовжують стежити за Всесвітнім економічним форумом у Давосі, де в середу має відбутися спеціальна сесія за участю Трампа.

У середу також розпочнуться слухання у Верховному суді США у справі про спробу звільнення президентом члена ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук.

Євро за даними на 8:04 торгується на рівні $1,1718 проти $1,1726 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара опустилася до $1,3437 з $1,3441 на закриття ринку у вівторок.

Курс американської валюти до єни становить 158,23 ієни проти 158,16 єни за підсумками попередніх торгів.

У парі з офшорним юанем долар торгується на рівні 6,9618 юаня в порівнянні з 6,9557 юаня в кінці сесії вівторка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9514  0,05 0,11 43,5614  0,30 0,69
EUR 50,3250  0,19 0,37 51,0614  0,53 1,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,00 0,00 43,2700  0,02 0,05
EUR 50,6510  0,03 0,07 50,6650  0,06 0,12

