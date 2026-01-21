Міністерство фінансів розмістило державні облігації на ₴7,5 млрд

Міністерство фінансів України 20 січня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,5 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"7,5 млрд грн залучено до державного бюджету сьогодні під час аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, найбільший обсяг інвестицій забезпечили облігації строком 1,7 року з дохідністю 17,05% річних - до бюджету залучено 3,2 млрд грн.

Облігації строком 1,1 року з дохідністю 16,35% річних забезпечили надходження у розмірі 2,1 млрд грн.

Крім того, від розміщення облігацій строком 3 роки з дохідністю 17,49% річних залучено 2,1 млрд грн.



