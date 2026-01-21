Фінансові новини
- |
- 21.01.26
- |
- 11:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністерство фінансів розмістило державні облігації на ₴7,5 млрд
Міністерство фінансів України 20 січня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,5 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"7,5 млрд грн залучено до державного бюджету сьогодні під час аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
За інформацією міністерства, найбільший обсяг інвестицій забезпечили облігації строком 1,7 року з дохідністю 17,05% річних - до бюджету залучено 3,2 млрд грн.
Облігації строком 1,1 року з дохідністю 16,35% річних забезпечили надходження у розмірі 2,1 млрд грн.
Крім того, від розміщення облігацій строком 3 роки з дохідністю 17,49% річних залучено 2,1 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ рекомендує Україні переглянути енергетичні субсидії та податкову політику
|Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення
|Трамп покарав європейців митами через Гренландію
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до основних світових валют
|Міністерство фінансів розмістило державні облігації на ₴7,5 млрд
|Обсяг виплат Фонду гарантування вкладникам за рік становив ₴352,8 млн
|На світовому ринку золота ціна вперше піднялася вище $4700
|Долар США дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни
|Шаг замість копійки: у Нацбанку розповіли, скільки монет замінять
Бізнес
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні