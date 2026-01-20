На світовому ринку золота ціна вперше піднялася вище $4700

У вівторок, 20 січня, золото досягло рекордного максимуму, вперше подолавши поріг у 4 700 доларів США за унцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Під час торговельної сесії у вівторок спотова ціна на золото досягнула історичного максимуму в 4 731,34 долара США за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 3% до 4 734,10 долара США за унцію.

Ціна на срібло досягла свого нового максимуму в 95,488 долара США.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити з 1 лютого підвищення мит на вісім європейських країн, доки США не буде дозволено купити Гренландію. Це підживлює побоювання щодо поновлення торговельної війни.

«Побоювання щодо (економічного - ред.) зростання, зумовлені погрозами додаткових мит та бажанням Трампа знизити процентні ставки в США, є рушійними силами, які підштовхують золото до нового рекордного максимуму», - розповів аналітик фінансової компанії UBS Джованні Стауново.

Золото зросло на 9,5% лише за 20 днів цього року та на понад 70% з початку другого терміну президентства Трампа рік тому.

Геополітична напруженість була одним з основних рушіїв нещодавнього рекордного зростання ціни на золото, при цьому значну роль також відіграли очікування пом'якшення монетарної політики. Великі покупки золота центральними банками також сприяли цьому безпрецедентному зростанню.