Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На світовому ринку золота ціна вперше піднялася вище $4700

12:33 20.01.2026 |

Фінанси

У вівторок, 20 січня, золото досягло рекордного максимуму, вперше подолавши поріг у 4 700 доларів США за унцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Під час торговельної сесії у вівторок спотова ціна на золото досягнула історичного максимуму в 4 731,34 долара США за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 3% до 4 734,10 долара США за унцію.

Ціна на срібло досягла свого нового максимуму в 95,488 долара США.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити з 1 лютого підвищення мит на вісім європейських країн, доки США не буде дозволено купити Гренландію. Це підживлює побоювання щодо поновлення торговельної війни.

«Побоювання щодо (економічного - ред.) зростання, зумовлені погрозами додаткових мит та бажанням Трампа знизити процентні ставки в США, є рушійними силами, які підштовхують золото до нового рекордного максимуму», - розповів аналітик фінансової компанії UBS Джованні Стауново.

Золото зросло на 9,5% лише за 20 днів цього року та на понад 70% з початку другого терміну президентства Трампа рік тому.

Геополітична напруженість була одним з основних рушіїв нещодавнього рекордного зростання ціни на золото, при цьому значну роль також відіграли очікування пом'якшення монетарної політики. Великі покупки золота центральними банками також сприяли цьому безпрецедентному зростанню.
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,04 0,09 43,2900  0,02 0,05
EUR 50,6859  0,33 0,66 50,7272  0,35 0,70

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес