Фінансові новини
- |
- 20.01.26
- |
- 20:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни
11:17 20.01.2026 |
Курс долара США знижується до євро і фунта вранці у вівторок через зростання напруженості у відносинах між Сполученими Штатами і Європою. У парі з японською валютою долар дорожчає.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,48%.
Трейдери продовжують стежити за ситуацією навколо Гренландії, яку американський президент Дональд Трамп хоче приєднати до США. Данія, якій належить острів, відмовилася ним поступатися, і низка європейських країн її в цьому підтримали. У відповідь Трамп оголосив, що введе мита в розмірі 10% на імпорт товарів з цих країн, а з червня розмір мита зросте до 25%, якщо угода по Гренландії не буде закрита.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські держави готові до скоординованої відповіді на введення мит. У вівторок європейські лідери проведуть екстрений саміт, повідомив представник ЄС.
Аналітики зазначають, що в разі подальшої ескалації напруженості європейські країни можуть почати продаж американських активів, включно з держоблігаціями, обсяг яких оцінюється приблизно в $10 трлн, пише Trading Economics.
Ключовою подією цього тижня стане Всесвітній економічний форум у Давосі, де в середу відбудеться спеціальна сесія за участю Трампа. На тлі скандалу з Гренландією Данія відмовилася брати участь у форумі.
Також цього тижня буде опублікована остаточна оцінка зростання ВВП США в третьому кварталі.
Пара євро/долар за даними на 8:26 кч у вівторок торгується на рівні $1,1665 в порівнянні з $1,1646 на закриття попередньої сесії, європейська валюта додає близько 0,2%.
Вартість фунта до долара збільшилася в ході торгів на 0,1%, до $1,3436 проти $1,3426 на закриття ринку в понеділок.
Курс американської валюти до єни зростає на 0,2% і становить 158,43 єни проти 158,14 єни за підсумками попередніх торгів.
Банк Японії може тричі підвищити ключову ставку в поточному році, до 1,5% з 0,75%, якщо слабкість єни збережеться, вважають аналітики Citigroup.
"Простою мовою, слабкість єни викликана негативними реальними процентними ставками, - сказав Акіра Хосіно, відповідальний в Citi за японські ринки. - У Банку Японії немає іншого шляху, крім як вирішити цю проблему, якщо регулятор хоче змінити динаміку валютного курсу".
Пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 6,9550 юаня.
Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у вівторок зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3% річних. Ставка за п'ятирічними кредитами залишена на рівні 3,5%, йдеться в повідомленні ЦБ. Аналітики також не очікували їх зміни, зазначає Trading Economics. Обидві ставки залишаються на поточних рівнях (мінімальних в історії) восьмий місяць поспіль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Повернення техогляду та врегулювання ринку таксі серед пріоритетів Мінвідновлення
|Трамп покарав європейців митами через Гренландію
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Обсяг виплат Фонду гарантування вкладникам за рік становив ₴352,8 млн
|На світовому ринку золота ціна вперше піднялася вище $4700
|Долар США дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни
|Шаг замість копійки: у Нацбанку розповіли, скільки монет замінять
|Oxfam: багатство мільярдерів зросло до історичного максимуму
|Світова економіка зросте на 3,3%: МВФ покращив прогноз
Бізнес
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA