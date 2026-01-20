Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни

11:17 20.01.2026

Фінанси

Курс долара США знижується до євро і фунта вранці у вівторок через зростання напруженості у відносинах між Сполученими Штатами і Європою. У парі з японською валютою долар дорожчає.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,48%.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією навколо Гренландії, яку американський президент Дональд Трамп хоче приєднати до США. Данія, якій належить острів, відмовилася ним поступатися, і низка європейських країн її в цьому підтримали. У відповідь Трамп оголосив, що введе мита в розмірі 10% на імпорт товарів з цих країн, а з червня розмір мита зросте до 25%, якщо угода по Гренландії не буде закрита.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські держави готові до скоординованої відповіді на введення мит. У вівторок європейські лідери проведуть екстрений саміт, повідомив представник ЄС.

Аналітики зазначають, що в разі подальшої ескалації напруженості європейські країни можуть почати продаж американських активів, включно з держоблігаціями, обсяг яких оцінюється приблизно в $10 трлн, пише Trading Economics.

Ключовою подією цього тижня стане Всесвітній економічний форум у Давосі, де в середу відбудеться спеціальна сесія за участю Трампа. На тлі скандалу з Гренландією Данія відмовилася брати участь у форумі.

Також цього тижня буде опублікована остаточна оцінка зростання ВВП США в третьому кварталі.

Пара євро/долар за даними на 8:26 кч у вівторок торгується на рівні $1,1665 в порівнянні з $1,1646 на закриття попередньої сесії, європейська валюта додає близько 0,2%.

Вартість фунта до долара збільшилася в ході торгів на 0,1%, до $1,3436 проти $1,3426 на закриття ринку в понеділок.

Курс американської валюти до єни зростає на 0,2% і становить 158,43 єни проти 158,14 єни за підсумками попередніх торгів.

Банк Японії може тричі підвищити ключову ставку в поточному році, до 1,5% з 0,75%, якщо слабкість єни збережеться, вважають аналітики Citigroup.

"Простою мовою, слабкість єни викликана негативними реальними процентними ставками, - сказав Акіра Хосіно, відповідальний в Citi за японські ринки. - У Банку Японії немає іншого шляху, крім як вирішити цю проблему, якщо регулятор хоче змінити динаміку валютного курсу".

Пара долар/офшорний юань стабільна на рівні 6,9550 юаня.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у вівторок зберіг базову процентну ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3% річних. Ставка за п'ятирічними кредитами залишена на рівні 3,5%, йдеться в повідомленні ЦБ. Аналітики також не очікували їх зміни, зазначає Trading Economics. Обидві ставки залишаються на поточних рівнях (мінімальних в історії) восьмий місяць поспіль.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2522
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 50,7219
  0,4188
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,04 0,09 43,2900  0,02 0,05
EUR 50,6859  0,33 0,66 50,7272  0,35 0,70

Бізнес