НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шаг замість копійки: у Нацбанку розповіли, скільки монет замінять

09:28 20.01.2026

Фінанси, Економіка

Сьогодні в Україні в готівковому обігу перебуває 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок. Щоб підтримувати їхню належну якість, щороку потрібно докарбовувати близько 30 млн монет, частину з яких планується замінити шагами.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив голова правління Національного банку Андрій Пишний.

За його словами, загалом в Україні в обігу перебуває понад 14 млрд монет різного номіналу, і з них 50 копійок налічується півтора мільярда. Щороку для підтримки потрібної якості та кількості монет Нацбанк докарбовує від 20 до 30 млн штук.

"Ми бачимо й чуємо від роздрібного бізнесу потребу в монеті номіналом 50, на жаль, ще копійок. Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів. Вона залишатиметься в обігу ще декілька років. Для того, щоб підтримувати відповідну якість і кількість монет в обігу, Національний банк має докарбовувати від 20 до 30 млн монет щороку", - пояснив Пишний.

Він наголосив, що вилучати монету в 50 копійок з обігу не планується. Вони будуть обігатися паралельно та матимуть однакові технічні характеристики - діаметр і вагу. З часом, за його словами, 50 шагів набудуть символічної колекційної цінності.

"Але деякий час вони ще слугуватимуть саме для готівкового обігу. Через певний період, цілком можливо, підлягатимуть вилученню через зношення", - додав Пишний.

Він також зазначив, що очікує на рішення парламенту про перейменування копійки на шаг найближчим часом. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0000  0,07 0,16 43,8627  0,20 0,47
EUR 50,1385  0,02 0,03 50,5338  0,26 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

