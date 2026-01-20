Фінансові новини
- |
- 20.01.26
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шаг замість копійки: у Нацбанку розповіли, скільки монет замінять
Сьогодні в Україні в готівковому обігу перебуває 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок. Щоб підтримувати їхню належну якість, щороку потрібно докарбовувати близько 30 млн монет, частину з яких планується замінити шагами.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив голова правління Національного банку Андрій Пишний.
За його словами, загалом в Україні в обігу перебуває понад 14 млрд монет різного номіналу, і з них 50 копійок налічується півтора мільярда. Щороку для підтримки потрібної якості та кількості монет Нацбанк докарбовує від 20 до 30 млн штук.
"Ми бачимо й чуємо від роздрібного бізнесу потребу в монеті номіналом 50, на жаль, ще копійок. Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів. Вона залишатиметься в обігу ще декілька років. Для того, щоб підтримувати відповідну якість і кількість монет в обігу, Національний банк має докарбовувати від 20 до 30 млн монет щороку", - пояснив Пишний.
Він наголосив, що вилучати монету в 50 копійок з обігу не планується. Вони будуть обігатися паралельно та матимуть однакові технічні характеристики - діаметр і вагу. З часом, за його словами, 50 шагів набудуть символічної колекційної цінності.
"Але деякий час вони ще слугуватимуть саме для готівкового обігу. Через певний період, цілком можливо, підлягатимуть вилученню через зношення", - додав Пишний.
Він також зазначив, що очікує на рішення парламенту про перейменування копійки на шаг найближчим часом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Київ і Лондон підписали угоду про скасування мит на сільгосппродукцію
|«Є перекіс» — Шмигаль оголосив про зростання граничних тарифів на електроенергію
|Варшава схвалила рішення про постачання Україні до 9 літаків МіГ
|Очільниця МВФ здійснила неоголошений візит до Києва — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Шаг замість копійки: у Нацбанку розповіли, скільки монет замінять
|Oxfam: багатство мільярдерів зросло до історичного максимуму
|Світова економіка зросте на 3,3%: МВФ покращив прогноз
|Тримачів стейблкоїнів у світі стало понад 200 мільйонів
|Ціни на золото і срібло оновили рекорди на тлі тарифних погроз Трампа через Гренландію
|Долар США дешевшає до євро і фунта на тлі ситуації навколо Гренландії
Бізнес
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%
|Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
|Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
|YouTube розширив функції батьківського контролю для користувачів в Україні
|Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA
|Reuters: Китай заборонив імпорт одного з найпотужніших ШІ-чипів Nvidia