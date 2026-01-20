Шаг замість копійки: у Нацбанку розповіли, скільки монет замінять

Сьогодні в Україні в готівковому обігу перебуває 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок. Щоб підтримувати їхню належну якість, щороку потрібно докарбовувати близько 30 млн монет, частину з яких планується замінити шагами.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив голова правління Національного банку Андрій Пишний.

За його словами, загалом в Україні в обігу перебуває понад 14 млрд монет різного номіналу, і з них 50 копійок налічується півтора мільярда. Щороку для підтримки потрібної якості та кількості монет Нацбанк докарбовує від 20 до 30 млн штук.

"Ми бачимо й чуємо від роздрібного бізнесу потребу в монеті номіналом 50, на жаль, ще копійок. Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів. Вона залишатиметься в обігу ще декілька років. Для того, щоб підтримувати відповідну якість і кількість монет в обігу, Національний банк має докарбовувати від 20 до 30 млн монет щороку", - пояснив Пишний.

Він наголосив, що вилучати монету в 50 копійок з обігу не планується. Вони будуть обігатися паралельно та матимуть однакові технічні характеристики - діаметр і вагу. З часом, за його словами, 50 шагів набудуть символічної колекційної цінності.

"Але деякий час вони ще слугуватимуть саме для готівкового обігу. Через певний період, цілком можливо, підлягатимуть вилученню через зношення", - додав Пишний.

Він також зазначив, що очікує на рішення парламенту про перейменування копійки на шаг найближчим часом.