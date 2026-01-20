Фінансові новини
20.01.26
- 08:45
- RSS
- мапа сайту
Oxfam: багатство мільярдерів зросло до історичного максимуму
17:11 19.01.2026
У 2025 році статки світових мільярдерів зросли до 18,3 трлн американських доларів - найвищого показника на сьогодні.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі міжнародного об'єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam.
Згідно з новим звітом Oxfam, опублікованим у понеділок, 19 січня, на тлі відкриття Всесвітнього економічного форуму в Давосі, статки мільярдерів у 2025 році зросли більш ніж на 16%, що втричі швидше, ніж середній показник за останні п'ять років, до 18,3 трлн дол. - найвищого рівня в історії.
Загалом сукупний статок мільярдерів минулого року зріс на 2,5 трлн дол., що майже дорівнює загальному статку біднішої половини населення світу - 4,1 млрд осіб. Збільшення статків мільярдерів на 2,5 трлн дол. було б достатньо для того, щоб викорінити крайню бідність 26 разів.
В об'єднанні також додали, що з 2020 року статки мільярдерів зросли на 81%.
Серед іншого, кількість мільярдерів минулого року вперше перевищила 3 тис. осіб, а найбагатший у світі, Ілон Маск, став першим, чиї статки перевищили пів трильйона доларів.
Зазначається, що мільярдери в 4 тис. разів частіше обіймають політичні посади, ніж звичайні люди.
«Збільшення розриву між багатими та рештою створює політичний дефіцит, який є надзвичайно небезпечним та нестійким», - зауважив генеральний директор Oxfam International Амітабх Бехар.
